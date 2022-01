Slovensko je vždy pozadu: Pandemické vlny si u nás dávajú načas! Matematik Kollár vysvetlil dôvody

Na to, že na Slovensku sme počas tejto pandémie zaznamenali niekoľko veľkých oneskorení upozornil matematik Richard Kollár. "Prvým prekvapením bolo hneď v prvej pandemickej vlne to, že sa ani po príchode ľudí na Veľkú noc z Veľkej Británie, kde vtedy zúrila silná vlna, nespustilo silné šírenie na Slovensku. A to ani po bašáveloch v marginalizovaných komunitách, ani inde. Mali sme silné opatrenia, ale na týchto miestach sa infekcia nešírila ani bez rúšok pri intenzívnej sociálnej interakcii. Zostalo to dodnes trochu záhadou," uviedol.

V zime 2020 k nám prišla zasa pomerne neskoro alfa, hoci v tomto prípade to bolo porovnateľné s inými krajinami nášho regiónu. "Dnes už vieme, že dôvodom bol skorší atak nášho regiónu stredurópskym variantom, ktorý sa na ten britský dosť podobal. Alfa musela vytlačiť o súpera viac ako inde, takže prišla naplno neskôr. Tomuto už dnes celkom dobre rozumieme," vysvetlil Kollár.

"Tretíkrát sme sa čudovali toto leto, keď sme dlho čakali na deltu a tá si dávala na čas. Nielen u nás, ale v celom našom regióne, ale aj špeciálne u nás aj v porovnaní s našimi susedmi," uviedol. V tom čase sme mali tvrdšie opatrenia počas leta, ako boli napríkald limity na hromadné akcie. Otvorenie škôl v septembri zasa spustilo rýchle šírenie, aké sa pozorovalo v západnej Európe len na dva týždne a následne spomalilo a zrýchlilo sa až s príchodom jesene v októbri a novembri.

Pozadu sme opäť aj v prípade omikronu. "Celá Európa už vidí rastúce čísla infikovaných omikronom, len stredná a východná Európa dlho odolávali, ale už rastú takmer všetci aj tam. Pár dní zostávali len posledné bašty - Slovensko, Ukrajina a Rusko. Ukrajina už extrémne brzdí pokles, ten spomaľuje aj v Rusku," poukázal Kollár. U nás je to podľa neho podobne a nie je vylúčené, že nás tieto dve krajiny v nástupe omikronu predbehnú.

Vysvetlenie môže tkvieť v tom, že u nás omikron reálne musí súperiť s ustupujúcou deltou, horšie ho tak vidieť a tiež má menej ľahkých obetí. "Mali sme tiež dlhšie zavreté školy ako iné krajiny, máme dlhodobo ako jedni z mála obmedzené takmer akékoľvek hromadné podujatia. Jednoducho, tie opatrenia pri týchto nízkych číslach omikrnou, ktoré sme cez sviatky mali, dokázali šírenie spomaliť a odložiť tak nástup vlny u nás," upozornil Kollár.

Pripomenul tiež, že Slovensko cez sviatky "pomerne dlho spalo, mnohá aktivita sa zastavila, ešte aj sviatok Tri krále vyšiel na štvrtok, takže prebudenie prišlo len pred dvomi dňami v pondelok."

To, či súčasné oneskorenie súvisí s tými predchádzajúcimi podľa Kollára jasné nie je, aj keď tam podľa jeho slov vidno niektoré spoločné črty. "Oneskorenie nás však už neprekvapuje a vieme, že aj keď sme štartovali neskôr, napokon sme sa cez pelotón predrali a dostali na prvé miesto v predchádzajúcich etapách," poznamenal.

Ako totiž vysvetlil, oneskorenie je vždy čiastočnou výhodou. "Prináša nám možnosť pozorovať druhých, poučiť sa z ich skúseností a lepšie alokovať zdroje, či načasovať kroky, aby sme utrpeli menšie straty," tvrdí.

"To sa nám v minulosti príliš nedarilo, tentokrát to však vyzerá o trochu nádejnejšie. Dnes sme konečne modifikovali opatrenia tak, ako to zhruba majú podobné krajiny (aj tie viac zaočkované aj tie menej), máme tiež vopred pripravených viacero ďalších krokov na zhoršujúcu situáciu a pripravujeme sa aj komunikačne aj čiastočne logistiky na to, čo nás čaká," dodal.