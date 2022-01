Variant omikron zasiahne celú populáciu a už sa tomu nevyhneme, varuje odborník: Už to nemôžeme zastaviť

PRAHA - Variantom omikron sa podľa českého riaditeľa brnianskeho laboratória Elisabeth Pharmacon Omara Šerého premorí celá populácia, nemožno to podľa neho už zastaviť. Šerý to povedal v rozhovore s ČTK. Za chybu považuje skrátenie izolácie na päť dní. To platí odo dneška, ak ľudia nemajú príznaky choroby. Doteraz izolácia trvala 14 dní.

V laboratóriu Omara Šerého len za nedeľu zachytili deväť percent pozitívnych vzoriek na koronavírus, z nich ale už 74 percent bol variant omikron. "Dá sa predpokladať, že budúci týždeň to už bude skoro 100 percent. Omikron naplno prevládne, rovnako ako sa to stalo pri predchádzajúcich variantoch," uviedol Šerý.

Je to ako s Titanicom, už je neskoro niečo sa pýtať

Podľa neho sa teraz už nedá nič robiť a populácia bude omikronom premorená celá. "Ľudia sa vždy začnú pýtať, čo majú robiť, keď už je neskoro. Keď narazí Titanic do ľadovca. To už sa znova stalo a znova je neskoro," uviedol Šerý. Podľa neho je možné šírenie omikronu už len zabrzdiť, ale nie zavedením päťdňovej izolácie.

"Päťdňová karanténa je v poriadku, ale pokiaľ budeme pozitívne testovaných ľudí po piatich dňoch púšťať do práce, tak sa to rozbehne ešte oveľa viac," uviedol Šerý. Päťdňová izolácia ľudí, ktorí sa nakazili koronavírusom, sa v Česku skracuje na päť kalendárnych dní, pokiaľ ľudia nemajú príznaky choroby. Doteraz trvala izolácia dva týždne a karanténu mohli ľudia bez príznakov ukončiť po siedmich dňoch negatívnym PCR testom. Ľuďom s príznakmi hygienici izoláciu ukončí dva dni po ich odznení. Tento týždeň ešte nemusia ísť do karantény ľudia po očkovaní alebo prekonaní choroby v posledných 180 dňoch, od pondelka 17. januára sa to zmení.

Očkovanie nezamedzuje šíreniu omikronu

Podľa Šerého sa postupne ukazuje, že prekonanie súčasného variantu delta tak nechráni pred omikronom, ale prekonanie omikronu chráni pred deltou a pred ďalšími variantmi. Už predtým tiež uviedol, že očkovanie nijako nepostihuje šírenie variantu omikron. Z tohto pohľadu sú teraz podľa neho zbytočné covidové pasy a zakazovanie vstupu niekam neočkovaným.

Pokiaľ ide o zaplnenie nemocníc, Šerý nepredpokladá, že by sa kvôli šíreniu omikronu dostali za hranu kapacít. "Je dosť pravdepodobné, že sa opäť dostaneme na nejaké hranice zaplnenosti, ale nemalo by to takzvane pretiecť. A to aj vďaka tomu, že veľa ľudí čovid už prekonalo. Prekonanie covidu chráni lepšie ako očkovanie," uviedol Šerý.

Premoríme sa, no dáva to nádej na pokoj v lete

Premorenie, ktoré podľa neho už teraz nemožno zastaviť, ale podľa neho zaistí aspoň pokojné tohtoročné leto. "Premorovanie ale so sebou prináša ďalšie varianty a vláda by už teraz mala nastavovať, ako využiť to leto, aby sa to tu na jeseň a v zime znova nerozbehlo. Treba zavčas nastaviť záchyt ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a konečne softvérovo posilniť preťažené call centrá," uviedol Šerý.

Štátny zdravotný ústav v pondelok uviedol, že v Česku už prevláda variant omikron. Nad 50 percent omikronu ukázali dáta prvýkrát v sobotu 8. januára. Podľa údajov z laboratórií vo väčších mestách to môže byť až takmer 79 percent. Odborníci očakávajú veľký nárast počtu nových prípadov, dosiahnuť môže až 50 000 novopozitívnych za deň.