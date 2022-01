Matematik Kollár o nových pravidlách: Krok správnym smerom! Prišlo však aj upozornenie

BRATISLAVA - Vláda konečne uvoľnila podmienky pre nízko a stredne rizikové hromadné podujatia, teda pre tie, kde majú prítomní nasadené počas celého podujatia respirátory. Podľa matematika Richarda Kollára je to pre kultúru a šport krok, ktorý nás konečne posúva na úroveň ostatných európskych krajín. Upozorňuje však aj na to, že pred omikronom treba byť obozretný.

V niektorých krajinách sú, samozrejme, opatrenia ešte voľnejšie, no Kollára zároveň poukázal na tom že v niektorých už aj prísnejšie. Pravidlo je navyše podľa neho jednoduché a zrozumiteľne - organizátor si môže vybrať z dvoch možností tú, ktorá mu viac vyhovuje. Na výber má buď maximálny počet účastníkov alebo maximálne percento z kapacity zariadenia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

"Toto je skutočne krok správnym smerom. Ja dúfam, že je to len začiatok. Potrebujeme čo najviac jasných, zrozumiteľných, jednoducho pochopiteľných krokov, ako je tento," uviedol.

"Omikron vlna bude naozaj predstavovať zásadne inú výzvu ako tie predchádzajúce vlny a bolo by skutočne výborné, ak by sa nám počas nej konečne podarilo nastavovať opatrenia podobným spôsobom ako v krajinách, akými chceme byť," myslí si. To, čo hrá proti nám, je nižšia miera zaočkovania.

Zdroj: Getty Images

"Napriek všetkým informáciám o ľahšom priebehu ochorenia (ktoré sa zakladajú štatisticky na pravde), je COVID-19 stále nepríjemné ochorenie aj pri ľahšom priebehu (očkujeme sa aj proti chrípke, lebo to tiež nie je vždy triviálne ochorenie). COVID-19 má taktiež často nepríjemné dlhotrvajúce dôsledky, ktoré budú výrazne zaťažovať naše zdravotníctvo ešte roky. Vakcinácia je podľa všetkých dostupných dát stále pre všetkých bezpečnejšou cestou, ako si postupne budovať imunitu voči tomuto koronavírusu," uviedol Kollár.

Poukázal tiež na to, že omikron vlnu už začína byť jasne vidieť v dátach v Rakúsku či Nemecku, ale aj v Poľsku, v Maďarsku a v Českej republike. Teraz sme na rade aj my.