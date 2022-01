Haščák chce ospravedlnenie za obvinenie a väzbu: Je pripravený sa súdiť

"Ako potvrdil predovšetkým Najvyšší súd SR, náš klient bol obvinený a väzobne stíhaný nezákonne. Samotné obvinenie bolo vznesené nedôvodne. Bolo postavené len na výňatku z internetového spisu Gorila, ktorý hovorí o údajnej spravodajskej informácii Slovenskej informačnej služby (SIS) bez toho, aby bol dôkazne overený jej obsah, pôvod a nebola ani len vypočutá údajná autorka tejto informácie,“ vyhlásil Kubina.

archívne video

Tvrdí, že vyšetrovacie orgány nepredložili žiadny dôkaz o tom, že by mal bývalý riaditeľ kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš vyniesť nahrávky Gorila či čokoľvek iné z tajnej služby a poskytnúť to priamo alebo nepriamo Haščákovi. Advokát považuje za neopodstatnené aj vzatie Haščáka do kolúznej väzby.

Avizuje, že v najbližších týždňoch bude Ministerstvu spravodlivosti SR a Generálnej prokuratúre SR doručená žiadosť o predbežné prerokovanie nároku vrátane návrhu na ospravedlnenie sa Haščákovi. Ak by uvedené inštitúcie návrh na ospravedlnenie akceptovali, podľa Kubinu by predišli pripravovanej žalobe o náhradu škody. "Generálna prokuratúra SR nebude uvedenú záležitosť riešiť prostredníctvom médií," reagoval jej hovorca Dalibor Skladan. Ministerstvo spravodlivosti zatiaľ stanovisko neposkytlo.

Po doručení každej žiadosti o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci si v prvom kroku Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečuje podklady pre jej posúdenie a následne pristupuje k vecnému posúdeniu. "Vo všeobecnosti platí, že v prípade posúdenia žiadosti ako dôvodnej je možné pristúpiť k poskytnutiu satisfakcie aj formou ospravedlnenia. Otázka možnosti poskytnutia satisfakcie formou ospravedlnenia však nie je závislá od skutočnosti, či osoba žiadateľa hrozí miliónovou žalobou, ale je závislá od posúdenia dôvodnosti žaloby," spresnil Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.

Generálna prokuratúra zrušila koncom augusta 2021 v súvislosti s kauzou Gorila obvinenie voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, ale aj bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke.