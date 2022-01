Pellegrini žiada Kollára zvolať okrúhly stôl alebo predložiť novelu ústavy

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Mimoparlamentný Hlas-SD vyzýva predsedu Národnej rady (NR) SR Boris Kollára (Sme rodina) zvolať okrúhly stôl politických strán k téme referenda tak, ako to sľuboval. V prípade, že okrúhly stôl Kollár nezvolá, mal by ešte na najbližšiu schôdzu parlamentu podať vlastný návrh novely Ústavy SR, ktorá by umožnila konať referendum o predčasných voľbách alebo by umožnila to, že by si poslanci mohli sami skrátiť volebné obdobie.