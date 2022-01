Sadnúť si s opozíciou za okrúhly stôl k téme referenda podľa Remišovej nemá význam

"Strana Za ľudí, naopak, urobí všetko pre to, aby táto vládna koalícia dovládla do konca a presadili sme zlepšenia pre ľudí v zdravotníctve, školstve, v boji proti korupcii. Návrat mafiánskych štruktúr a koalícia Smeru, Hlasu a fašistov, ktorá reálne hrozí, by bola pre Slovensko katastrofou," uviedla v stanovisku. Okrúhly stôl odmieta i šéf SaS Richard Sulík a predseda OĽANO Igor Matovič. Ešte cez víkend Matovič povedal, že rozprávať sa "so zástupcami mafie o tom, ako umožniť skorší návrat mafie k moci", mu pripadá "úplne mimo misy".

Šéf Národnej rady (NR) SR avizoval, že pozvánku za okrúhly stôl dostanú predsedovia všetkých relevantných politických strán, ktoré majú zastúpenie v parlamente. Zúčastniť sa na nej plánujú napríklad mimoparlamentné subjekty Hlas-SD i Republika. Na stretnutí sa zúčastní aj ĽSNS, potvrdil to poslanec strany Martin Beluský.

Kollár nenašiel podporu koaličných partnerov

"Ja tam, samozrejme, pôjdem, je mojou povinnosťou ísť na také rokovanie, pretože mi záleží na tom, aby v ústave bolo riešenie politických kríz," reagoval v piatok na tlačovej konferencii šéf Smeru-SD Robert Fico. Dodal, že ak mu v utorok neschvália program schôdze NR SR, o referende týkajúcej sa zmluvy s USA, začínajú zbierať podpisy pod petičnú akciu. Víta záujem mimoparlamentnej SNS, ktorá je podľa Fica ochotná spolupracovať.

Kollár podľa svojich slov súhlasí, aby mali ľudia možnosť sa v referende vyjadriť, či chcú skrátiť volebné obdobie. Nenašiel však podľa svojich slov podporu koaličných partnerov.