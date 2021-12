Vstup zdravotníkov z tretích krajín by mal podľa Lengvarského po novom spadať pod SZU

Vladimír Lengvarský

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) by sa mala stať jedinou inštitúciou, ktorá bude manažovať vstup zdravotníkov z tretích krajín do systému slovenského zdravotníctva. Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).