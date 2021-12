Odmeny by mali vyplatiť aj tým zdravotníkom, ktorí nestihli reagovať na výzvu, povedal Lengvarský

BRATISLAVA - Odmeny vo výške 350 eur by sa mali vyplatiť aj tým zdravotníkom, ktorí nestihli reagovať na výzvu pre poskytnutie finančného príspevku. V pondelok to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

"Pokiaľ budem mať informácie o tom, že to veľká časť ľudí nestihla, tak to budeme riešiť. (...) Urobíme všetko pre to, aby sme aj tým, ktorí sa nestihli zaregistrovať, to mohli vyplatiť," povedal šéf rezortu zdravotníctva.

Minister tiež vydal pokyn na vytvorenie zoznamu vodičov sanitiek, ktorí nemajú zdravotnícke vzdelanie. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) sa chce dohodnúť s dopravnými zdravotnými službami na financiách, ktoré by sa mohli vyplatiť práve vodičom, ktorí nespĺňajú podmienku zdravotníckeho vzdelania.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Odmena vo výške 350 eur sa podľa ministra zdaní. Do verejnej výzvy zberu dát na poskytnutie finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom sa mohli poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prihlásiť od pondelka do stredy (20. - 22. 12.) do 22.00 h.