Tvrdá kritika Beňovej: Koalícia sa na ďalšiu vlnu vykašľala! Pandémii COVIDU to nepomohlo, bol to chaos

V súvislosti s pandémiou žijeme veľmi smutnú dobu. "Vôbec jej nepomáha ani nekompetentnosť súčasnej koalície, ktorá sa na situáciu s ohľadom na nástup zimy už po druhýkrát trestuhodne vykašlala, pričom od júla až do novembra neprijali okrem tzv. „očkovacej lotérie“ prakticky žiadne preventívne opatrenia," skonštatovala Beňová.

Museli sa zblázniť, keď poslali políciu na záchranárov

V momente, keď poslali políciu na záchranárov sa podľa nej "museli zblázniť". Týka sa to záchranárov alebo opozičných politikov, ktorí sa podľa nej rozhodli "slušne prejaviť svoj názor".

Europoslankyňu COVID naučil väčšej tolerancii, aj ale tomu, aby neskĺzala k povrchnému hodnoteniu a kádrovaniu ľudí len na základe ich postoja k pandémii a k tomu, akým spôsobom sa s ňou vysporiadať. "Zároveň mám ešte väčšiu úctu k lekárom, záchranárom, sestrám, pracovníkom DSS a vôbec k ľuďom v prvej línii, ktorí napriek chýbajúcej podpore a niekedy až výsmechu zo strany vlády, stále nachádzajú silu bojovať a snažia sa chrániť životy nás a našich blízkych," komentovala.

Mala som šťastie!

"Som presvedčená, že som mala počas týchto dvoch rokov šťastie a som za to nesmierne vďačná. Sama som zároveň prednedávnom covid prekonala a možno aj vďaka očkovaniu prakticky bezpríznakovo," uviedla Beňová. Či už narodenie dcérky, alebo informácia o tom, že jej starší syn s manželkou budú mať už čoskoro dcérku spôsobili, že spolu s časom, keď sa jej narodil starší syn, sú toto pre Beňovú najkrajšie a najšťastnejšie roky v jej živote.

Čo Beňovú naučil COVID?

"Politicky som sa, bohužiaľ, naučila, kam až môže viesť arogancia vládnej moci. Namiesto jednoznačných opatrení produkujú nekončiaci sa chaos. Premiér si za pol roka nenájde čas, aby sa čo len raz stretol so zástupcami lekárov a záchranárov, ktorí sú na konci so silami, pretože dlhodobo pracujú za hranicou ľudských možností a je ich málo," skritizovala europoslankyňa.

Vládni politici podľa nej zavádzajú opatrenia, ktoré sú nejednotné a často vo vzájomnom konflikte. "Jeden deň sa niečo povie a na druhý nikto nevie či to platí, lebo to nie sú schopní dotiahnuť do konca. Zažili sme úplne zbytočné plošné testovanie, frašku so Sputnikom, či absolútne nezvládnutú očkovaciu kampaň, a to sú len tie najväčšie nepodarky," povedala.

Mali sme najvyššie počty infikovaných vzhľadom na počet obyvateľov na svete, pozitívne testovaní nedostávajú podľa nej na začiatku ochorenia prakticky žiadnu zdravotnú starostlivosť. "Ten výpočet nepodarkov, ktoré sú žiaľ častokrát tragické je bohužiaľ až neuveriteľne dlhý. Napriek tomu jediné, čo dokážu koaliční politici riešiť, sú ich vzájomné antipatie a nenávisť," dodala.