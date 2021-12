Len 5 dní pred Vianocami analytici prichádzajú s číslami: Sú tu varovania a takáto je situácia v Británii

archívne video

Vlastný pohľad na omikron

Hneď po nepriamej kritike uzavretých penziónov a reštaurácií prešli v statuse na komentovanie aktuálneho stavu omikronu vo Veľkej Británii.

"A k omikronu takto: Nemôže byť všetko nižšie pravda, lebo inak čakám vo Veľkej Británii v utorok 5000 príjmov do nemocníc namiesto dnešných 900:

1) Každý deň má Británia v skutočnosti 200 tisíc a viac prípadov omikronu

2) omikron posiela do nemocníc rovnako veľa ľudí ako delta, nie je milosrdnejší

3) Oproti delte s 9 dňami, omikron posiela ľudí do nemocníc v priemere na 6. deň

4) V delte v UK išlo zo zaočkovaných do nemocníc 2% z pozitívne testovaných," popisujú.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Aj dáta z Dánska ukazujú pokles

"A dáta z Dánska už nie sú na 10% zo zistených pozitívnych spred 7 dní, ale len 3-4%, a pekne to každý deň klesá - ako postupne získavame spolu s Dánmi robustnejšie dáta. Včera mali v nemocnici 29 omikronistov, dnes 30 a to prijali 18 nových pacientov s omikronom," dopĺňajú analytici.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Na záver pridávajú klesajúci trend aj u nás. "Sanitky už vozia 2x menej ľudí ako v špičke Delty, to je optimistické. Deti mali ísť zajtra a pozajtra do školy, ale to bolo zrušené už pred mesiacom, rátame to do "zrušených škôl"," uzavreli.