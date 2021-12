Delta nás vytrápila, teraz odchádza: Čo je za tým? Analytici prišli s odpoveďou, ukázali aj covid mapu

Analytici z projektu Dáta bez pátosu si nemyslia, že by bola pravda, že s delta variantom sa stretol každý a buď sa nakazil a imunizoval, alebo sa imunizoval očkovaním. Existuje podľa nich totiž aj tretia možnosť, a to, že sa s ňou ľudia proste za posledných päť mesiacov nestretli tak, aby sa nakazili.

"A aj celkové čísla DELTY budú nižšie ako boli predpovede. My sme predikovali menej infikovaných a máme výrazne viac: to je vlastne dobre (viac prekonaných). Napriek násobným skutočným počtom infikovaných (zatiaľ 10percent obyvateľstva s PCR+AG pozitívnym testom) sú percentá hospitalizovaných a nakoniec aj úmrtí z počtov infikovaných výrazne nižšie ako v II. vlne," uviedli.

Vďačiť za to však môžeme zaočkovaným. "Nezaočkovaní si idú repete II. vlny - repete a s vysokými číslami. Zbytočne. Zvlášť u seniorov absolútne zbytočne," odkázali analytici.

Poukázali tiež na to, že ak by sme sa riadili covid automatom, tak aj bez takzvaných žolíkov by malo v tejto chvíli veľa okresov nárok na bordovú farbu. "COVID Automat má inú metriku pri klesaní ako pri náraste. Tak by sa nám teraz hodil. Tak by sa hodil: na každý okres rovnaký meter, na každý okres iná farba = podľa zaočkovanosti a hlavne podľa výskytu vírusu. Kde nie je vôľa, tam nie je cesta," skonštatovali.

"Ešte sa radi zmienime o reportovaní pacientov. Zistilo sa dnes, že v piatok, keď bolo hlásených slávnostne 2999, tak bolo vlastne 2885 a to bolo o 500 menej v piatok ako v nedeľu 5 dní predtým. Nám je to jedno, ale zasadala vláda. Aj včerajších pondelkových večerných 2967 nie je 2967, ale vo štvrtok ráno sa dozvieme, že je to možno 2750. Klesáme asi o 100 pacientov denne a tento týždeň to môže byť aj o 150 a na Vianoce bude v nemocniciach namiesto záchrannej brzdy 3800 asi o 1500 pacientov menej. To je už o dosť iný príbeh," uviedli.