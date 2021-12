Dátoví analytici vyzvali kompetentných: Nesnažte sa ujsť pred omikronom zatvorením krajiny! TOTO ju ničí

Tretia vlna na Slovensku už pred pár týždňami dosiahla vrchol a odvtedy postupne klesáme. Dátoví analytici upozorňujú na to, že maximálny počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach počas tejto vlny bol 5. decembra – a to 3618 pacientov. Podľa analytikov je toto číslo veľmi blízko maximu z druhej vlny. Naopak, najnižšia hodnota bola na Štedrý deň – a to 2368 COVID pacientov. Ide tak o rozdiel 35 percent či 1250 pacientov za 19 dní. Podľa analytikov je však vo vykazovaní hospitalizácii COVID pacientov jeden veľké problém.

„NCZI sa snaží publikovať dáta „ku včerajšku“ hneď nasledujúci deň ráno o 10:00. Úmysel je dobrý, ale výsledok mizerný. To publikované číslo je nepresné, neaktuálne, nespoľahlivé. Preberá ho tak ministerstvo pani Remišovej, ktoré ho publikuje na korona.gov.sk ako aj všetci novinári a médiá. Nikto neuvádza: „predbežné dáta“ alebo „dáta, ktoré budú upravené“,“ vysvetlili. Tieto dáta sa následne upravujú o niekoľko dní po dohľadaní reálneho stavu pacientov v tej-ktorej nemocnici.

Ako dodali, špička v hospitalizáciách prišla zhruba dva týždne po vrchole počtu prípadov, čo sa aj očakávalo. Ten bol zhruba v čase, kedy sa na Slovensku zaviedol plošný lockdown. „Dátovo bola špička pozitívnych v 7D priemere (-3D/D/+3D) 30. novembra, ale tam je asi 5 dňové oneskorenie v dôsledku: objednania sa na test / urobenia testu / vyhodnotenia testu / reportovania výsledkov testu,“ upozornili analytici s tým, že podľa oficiálnych štatistík sme mali vrchol hospitalizácii na úrovni 3419 pacientov, reálne ich však bolo oveľa viac. A keďže sa blížil Štedrý deň, nemocnice masívne prepúšťali tých, ktorých mohli a počty hospitalizovaných prudko klesli o 1250 pacientov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Martin Meissner

Humanitárna katastrofa či záchranná brzda

Napriek tomu sme podľa analytikov prežili Vianoce s vedomím, že počty hospitalizovaných rapídne neklesajú a delta naďalej na Slovensku zúri a jej konca niet, pritom opak bol pravdou. A predpokladajú, že počty hospitalizovaných budú naďalej klesať a na Silvestra sa konečne dostaneme pod hranicu 2000 pacientov v nemocniciach. A práve s touto predikciou by mala podľa slov analytikov pracovať vláda a konzílium. „Je to polovička zo stavu na Mikuláša. Vláda by mala (tak ako každý riadiaci orgán) vyhodnotiť svoje OČAKÁVANIA z čias predlžovania lockdownu oproti SKUTOČNOSTI resp. PREDIKCIÁM na koniec roka. Vyhodnotením nemôže byť nič iné ako: NEČAKANE RÝCHLY POKLES počtu pacientov vďaka rýchlemu koncu DELTY na Slovensku, čo dokazuje aj pokles počtu pozitívnych na 1/3 počtu zo špičky pred mesiacom,“ konštatovali.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Pripomenuli, že vláda zadefinovala dve hranice hospitalizácii v nemocniciach – tzv. stav humanitárnej katastrofy, ktorý definovali počtom 3200 COVID pacientov v nemocniciach, ktorý sme prekonali začiatkom decembra a viac sa k nemu nevrátili, a hranicu tzv. záchrannej brzdy. Tá bola na úrovni 3800 pacientov a nikdy sme ju neprekonali. Išlo o hranicu, ktorá umožňovala ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému zatiahnuť záchrannú brzdu v prípade, ak by uvoľňovanie opatrení spôsobilo zhoršenie situácie. Vtedy by sa opatrenia opäť sprísňovali. V súčasnosti sme však ďaleko od tejto hranice – na úrovni zhruba 2400 pacientov. Aj preto by sme sa podľa analytikov mali opäť vrátiť ku COVID automatu – a to najneskôr 3. januára.

„Už dnes je veľká väčšina okresov v bordovom a červenom pásme a po započítaní žolíkov by bolo takmer celé Slovensko ČERVENÉ a Bratislava s Dunajskou Stredou dokonca oranžové. To, že Slovensko neskoro a pomaly uvoľňuje už vieme od jari, keď sme sa báli po Veľkej Noci ďalšej vlny a Dáta bez pátosu bolo jediné, ktoré hovorilo, že sme premorení, umretí ako žiadna iná krajina (vďaka duu IM a MK) a dokonca aj trochu zaočkovaní a okamžite treba všetko otvoriť. Deti na Myjave išli do školy až po MDD,“ upozornili s tým, že sa nenaplnili ani viaceré hrozivé predpovede, ktoré hovorili o tom, že sa do konca roka stretne s deltou každý, že sa situácia nezlepší do Vianoc, prípadne, že klesať budeme pomaly a minimálne do jari.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Mnohé problémy

Poukázali aj na viaceré problémy, ktoré sa dejú na Slovensku. A to napríklad, že malé deti od 12 rokov nemajú výnimku a nepatria do režimu OP, prípadne, že mnoho rodičov nie je v režime OP, a tak okrem esenciálnych prevádzok nemôžu navštíviť žiadne iné. „Nikto nemôže nikam po 20:00 lebo okrem núdzového stavu u nás platí aj zákaz vychádzania okrem výnimiek. Sme normálni? Pol ekonomiky kolabuje hlavne v službách, živitelia žijú z podpôr a z našich výletov sa tešia v Rakúsku, v Maďarsku, v Čechách a v Poľsku. S takou nádielkou nerátali a moc o tom nehovoria, aby to náhodou neskončilo. Ich pohraničníci našich radi do krajiny púšťali a okrem pár výnimiek (Rakúsko) aj púšťajú,“ uviedli.

Zdroj: Getty Images

Ako následne upozornili, v mnohých krajinách, kde riešia vlnu omikronu, majú oveľa voľnejšie opatrenia, ako na Slovensku bez omikronu. Okrem toho minister zdravotníctva Veľkej Británie Sajid Javid pravidelne každý deň vystupuje v televízii a prezentuje nové dáta. Na Slovensku však nevidieť ani len konzílium odborníkov, ani nikoho z vlády až na expremiéra a ministra financií Igora Matoviča. „Ten nostalgicky spomína svojho súputníka Mareka Krajčího, zdôrazňujúc, že: sme sa mali viac zavrieť, robiť to tak ako Marek v II. vlne a že tak by to bolo dobre. Spomíname na Vianoce 2020, keď sa vláda pod ťarchou tisícov obetí neskoro odhodlala Borisovi od Nového roka zavrieť vleky, deti nechali doma do "po Veľkej Noci", minuli pol miliardy eur na opakované celoštátne skríningy a odmietli ponúkané Pfizer a Moderny, pričom na rozdiel od celého sveta vsadili na žolíka menom SPUTNIK. Ďakujeme,“ napísali.

Na záver vyzvali členov konzília odborníkov, aby si zobrali všetky dostupné dáta a nesnažili sa utiecť pred omikronom zavretím krajiny a pokračovaním v lockdowne. Naopak, podľa ich slov potrebujeme rozumné obmedzenia pri hromadných podujatiach, karanténu symptomatických ľudí a doočkovať rizikových ľudí nad 60 rokov, najmä však mimo hlavného mesta, kde je zaočkovanosť tejto skupiny populácie vysoká. Rovnako podľa ich slov treba aj posilniť zdravotnícke kapacity pre kyslíkové lôžka. „Odporučte ministrovi financií, aby dal zdravotníkom o 50% vyššie platy ako v Česku a v Maďarsku v kľúčových pozíciach. Zásadne to pomôže a ušetrí na pandemickej pomoci pre postihnuté sektory ekonomiky,“ uzavreli.