Omikron ako hlavný problém? Dáta bez pátosu neveriacky krútia hlavami: Slovensko, zobuď sa!

Situácia na Slovensku sa viditeľne zlepšila, no aktuálne žijeme v obavách, čo so sebou prinesie variant omikron. Viacerí odborníci strašia, že to bude zlé, a že sa opäť naplnia nemocnice či zomrie veľa ľudí. Dátoví analytici však tak skeptickí nie sú. "Prevládajú nihilisti, katastrofisti, zlé správy a aj dobré dáta interpretované šialene negatívne, hrubo, a dovolíme si napísať: aj zavádzajúco," konštatovali.

Mnohí totiž strašia, že omikron bude postihovať najmä malé neimunizované deti, ktoré budú vo veľkom končiť v nemocniciach. Zdieľali aj jedno také vyjadrenie prebraté z agentúry Bloomberg, týkajúce sa hospitalizácii detí v USA. Hovorí o náraste hospitalizácii o 66 percent na 378, pričom vrchol z poslednej vlny bol na úrovni 342 detských pacientov.

"Nakoľko ide o USA s 334 mil. obyvateľmi, ide o ekvivalent denne prijatých 6,2 detského pacienta na Slovensku. Ako je na tom Slovensko za posledné 2 mesiace v novembri a v decembri? Ak by sme zobrali, že ide LEN o deti do 10 rokov (pravdepodobne ide o deti "do" vyššieho veku), tak sme mali: 6 detí prijatých do nemocnice denne za 60 dní (nov+dec), rekord pri DELTE asi 10 prijatých detí denne do nemocnice, aj teraz sme na počte asi 5 detí denne," upozornili analytici z projektu Dáta bez pátosu.

Väčší problém, ako COVID

Ako totiž vysvetlili, rovnako, ako na Slovensku, aj v USA ide o normu z hľadiska hospitalizácii detí. Avšak, na Slovensku boli tieto deti hospitalizované v delta vlne, ktorá bola podľa analytikov oveľa horšia a za posledných 100 dní spôsobila viaceré problémy. Napríklad, že sa infikovalo 40-tisíc detí, ktoré mali pozitívny PCR test, pričom do nemocnice išlo 440 z nich, teda jedno percento. Dve z nich išli na umelú pľúcnu ventiláciu a jedno zomrelo. Dodali, že každá smrť novorodenca je tragédiou, avšak, kým za 100 dní zomrelo na koronavírus jedno dieťa, za rovnaký čas to bolo 62 dojčiat a príčinou nebol koronavírus. Dôvodom bola novorodenecká úmrtnosť, na ktorú u nás ročne zomrie 228 detí.

Ak teda podľa analytikov ide niekto spraviť senzáciu z toho, ako "narástli" hospitalizácie v USA, je to zlé. "My nie sme normálna krajina. Každý pracovný deň u nás zomiera matke dojča (5 do týždňa) a túto KATASTROFU v médiách a na facebooku ignorujeme, lebo TERAZ JE KOVID!," napísali nahnevane. Poukázali aj na dáta z Dánska, podľa ktorých má až 25 percent hospitalizovaných detí nejakú závažnú život ohrozujúcu chorobu, ktorá priebeh koronavírusu zhoršuje.

Naopak, u dospelých to je až 67 percent. "Aby sme porozumeli, pacienti na COVID majú 3ja zo 4och tak vážnu chorobu (aspoň jednu), že kvôli nej ležali v nemocnici v posledných 5 rokoch. Stredná doba dožitia "v zdraví" v Dánsku je oproti našim 54 rokom u mužov asi o 15 rokov viac. Nechceme to % komorbidít pacientov vidieť u Slovenských pacientov, možno sme na 95%," konštatovali.

Výzva vláde

Podľa slov analytikov je načase, aby sme v roku 2022 venovali pozornosť len tým ľuďom, ktorí majú vážne diagnózy, ktoré by im mohli skomplikovať priebeh koronavírusu a tých okamžite začať očkovať, aspoň dvomi dávkami. Aj z toho dôvodu vyzvali vládu, ktorá navrhuje a schvaľuje opatrenia, aby nechali deti konečne chodiť do školy. Boli to totiž práve školáci a žiaci, ktorí boli drvivú väčšinu minulého školského roka zavretí doma, a to isté sa stalo aj krátko pred Vianocami. Podľa slov analytikov sme totiž veľmi premorení, aj keď máme nízku zaočkovanosť.

"Nie sme úplne v prdeli a v kýbli, lebo "premorenosť", ktorá pri omikrone hrá MEGA úlohu, môže byť našou výhodou. Dánsko už "reinfekcie" ani nedáva medzi "pozitívne" prípady, lebo ich osud je "na pohodu". Len v Dánsku majú takmer všetkých pozitívnych "identifikovaných" a je ich pred Omikronom 10% a u nás to bude asi 4-5 násobok. Stojí to za úvahu," napísali s výzvou vlády, aby zaočkovali všetkých zdravotníkov a personál v prvej línii a deti nechali ísť do školy. Okrem toho poukázali aj na to, že deti na Slovensku už 40 dní nemôžu športovať, pričom aktívny pohyb sa pri pandémii vysoko odporúča.

Nemôžu sa ani socializovať a stretávať sa či ísť so zaočkovanými rodičmi do reštaurácie, pretože pre deti od 12 rokov neplatí výnimka pre režim OP (očkovaní-prekonaní). Navrhujú preto, aby to zmenili. Vysvetlili, že ku koncu roka sme klesli na tretinu prípadov oproti vrcholu delta vlny, na 2000 hospitalizovaných pacientov či na 200 pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

"Omikron môže byť pre Slovensko vykúpením. Len treba pripraviť z tých existujúcich 10 tisíc kyslíkových postelí dostatok na príjem pacientov na priemerné 3-4 dni. PF2022 a zapamätajte si, že KOVID je strašná choroba a zomreli naň v delte 2 deti do 10 rokov za 6 mesiacov. Ale za ten istý čas nám zomrelo 114 dojčiat, kde tiež vieme robiť pre ich prežitie zopár vecí, na ktoré nemáme ani čas, ani personál a ani peniaze. Lebo testujeme zdravé deti PCR testami, za ktoré platíme 42 eur za kus. Dobré ráno SLOVENSKO: zobuď sa, máš na to. Naše deti patria do školy a nie pred "stroje a displej". Amen," uzavreli.

