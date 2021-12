Dáta bez pátosu opäť priniesli dobré správy: Rýchlo klesáme, má to však háčik! Poukázali aj na veľký paradox

Situácia na Slovensku sa viditeľne zlepšuje. Dokazujú to dáta, ale aj kroky kompetentných. Ministri sa na vláde rozhodli pre ešte väčšie uvoľnenie opatrení a pôvodne zakázané návštevy cez Vianoce bude dovolené. Ba čo viac, celodenný zákaz vychádzania sa mení na len nočný, a to od 20. hodiny večer do 5. hodiny ráno.

Už niekoľko dní za sebou klesajú nielen počty infikovaných z hľadiska PCR testov, ale aj hospitalizácie. Postupne sme sa dostali pod kritickú hranicu 3200 pacientov. Aktuálne sú podľa pravidelných denných reportov od analytikov z projektu Dáta bez pátosu všetky sledované parametre v poklese - o viac ako tretinu klesol sedemdňový priemer pozitívnych prípadov PCR a antigénových testov, a to z 8675 na 5686. O desať percent klesli aj počty hospitalizovaných. Klesajú aj počty pacientov na JIS a umelej pľúcnej ventilácii, a to z 640 na 571, či priemerný počet obetí koronavírusu z 85 na 75.

Podľa dátových analytikov sa postupne upravujú počty hospitalizovaných pacientov - kým v pondelok večer bolo nahlásených 3343 pacientov, v stredu tieto počty upravili na 3235 pacientov, čo je o 108 menej. "A zajtra asi bude hlásené 3125 „akože“ dnes v stredu večer, ale to je v podstate stav k utorku a stredu sa dozvieme v piatok ráno. V skratke: tento týždeň klesá počet pacientov v nemocniciach z nedeľných 3356 denne asi o stovku. V piatok budeme určite pod 3000, ale dozvieme sa to až v nedeľu ráno," uviedli analytici.

A tu nastáva jeden problém - a to, že vláda v utorok na svojom rokovaní pracovala so starými dátami. Podľa analytikov je dôležitý trend, ktorý je klesajúci. Predpokladajú, že ak vláda zasadne ešte pred Vianocami, tak sa zrejme posunie hranica zavedenia tzv. záchrannej brzdy ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO). Pri tejto hranici môže minister požadovať sprísnenie opatrení, v súčasnosti predstavuje číslo 3800 pacientov v nemocniciach. Podľa analytikov sa však táto hranica posunie na 2800 alebo 2500 pacientov v nemocniciach, práve kvôli klesajúcemu trendu hospitalizácií.

Podľa aktuálnych čísel je v nemocniciach 3107 pacientov. "Pri 3200 Slovensko opustilo koncom novembra COVID Automat a vydalo sa na cestu „dohodneme sa na opatreniach a vyjde vyhláška“. Bolo by užitočné začať hrať tú pandemickú hru na ihrisku s určitými mantinelmi a s rozhodcom. Zvlášť, ak sa tie mantinely dohadovali viac ako pol roka a nakoniec sa na nich zhodla celá odborná aj vládna väčšina a publikovala COVID Automat," konštatovali dátoví analytici.

Ako vysvetlili, práve COVID automat je ten mantinel, ktorý by okresy upratal podľa epidemiologických farieb na mape a regionálnym hygienikom by tak dal právomoc rozhodovať o osude 5,5 milióna Slovákov. Okrem toho by obyvatelia krajiny mali opäť motiváciu presviedčať ľudí nad 50 rokov, aby sa dali zaočkovať. A to z jedného pochopiteľného dôvodu, ktorým sú žolíci. Práve žolíci môžu uchrániť okres pred bordovou či čiernou farbou automatu a tým pádom aj najprísnejším opatreniam.

"Momentálna motivácia „nikam Vás nepustíme“ a „po 20:00 je zákaz vychádzania pre všetkých“ totiž nefunguje a záujem o I. dávku trvale a rapídne od polky novembra klesá. Lebo teraz pri 25% poklese pozitívnych za týždeň a pri poklese o asi 500 pacientov za týždeň je najvyšší čas sa vrátiť do tých mantinelov a koľají. Už sme viac ako 2 týždne za špičkou, krivky sú zlomené a klesáme," konštatovali analytici, podľa ktorých sme porovnateľné čísla mali naposledy v októbri a dokonca klesáme takmer dvakrát rýchlejšie, ako sme v delta vlne stúpali. Je tu však veľké ale, a tým je omikron, ktorý ešte môže situáciu zhoršiť.

Poukázali aj na jeden paradox dnešnej doby - a tým je situácia v gastrosektore. Známy majiteľ talianskej reštaurácie totiž poukázal na to, ako sa v jednej automobilke môžu zamestnanci najesť v kantíne, sediac za stolom, kde sa denne premelú tisícky ľudí v režime OTP, pričom neočkovaní a neprekonaní sa testujú antigénovým testom raz za týždeň, no on musí mať svoju prevádzku zatvorenú

"On a tisíce gastro prevádzok nemôže odstravovať v OP režime ani kompletne zaočkovanú rodinu z rovnakej domácnosti v reštaurácii s kompletne zaočkovaným personálom ani v interiéri, a ani na terase. Teda: v Taliansku môže, ale na Slovensku NIE," uviedli na záver s tým, že podľa aktuálnej mapy je jasné, že východ má „po delte“, a na juhozápade sme tesne za špičkou, ale čísla klesajú tiež.