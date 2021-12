Analytici sa pustili do Matoviča, tvrdé slová kvôli PENIAZOM: Chýbajú nám kľúčoví ľudia, ZAPLAŤTE ich!

BRATISLAVA – Dáta z delta vlny ukázali, že oproti jari nám na jeseň začalo poriadne "prihárať" už pri výrazne nižšom počte pacientov na pľúcnej ventilácii. Prístroje totiž musí aj niekto obsluhovať. Analytici sa preto pustili do ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), ktorému odkázali, že má zaplatiť všetkých kľúčových pracovníkov pri ventilátoroch, ktorí odišli a teraz nám chýbajú.

Analytici z projektu Dáta bez pátosu upozornili na to, že v II. vlne sme mali 27. februára na ventilátoroch 468 ľudí. "Tiež možno boli kapacity zabraté na 100 percent, ale bolo ich 468," uviedli. Teraz v delta vlne bola však vyhlásili humanitárnu katastrofu, zavreli sa školy, obmedzil sa šport aj biela medicína a vyhlásený bol aj lockdown, ktorý so sebou nesie aj nemalé ekonomické škody. A to s 289 pacientmi na ventilátoroch, čo bolo o 179 menej ako v II. vlne.

Následný nárast v delte na maximum 309 pacientov na ventilácii nastal do 14 dní. Analytici sa ale pýtajú, "kde do psej matere je kapacita ďalších 150 ventilátorov, aby sme sa aspoň tej II. vlne vyrovnali?"

Pravcovníkov treba aj zaplatiť

Matovičovi odkázali, že žiaden minister financií nemal od občanov príjmy za 11 mesiacov z vybraných daní také, ako plánoval na celý rok. "Pán Matovič: žiadny minister financií nemal daňové príjmy za 11 mesiacov vyššie o 1,4 miliardy ako rok predtým za rovnaké obdobie, rast výberu DPH o 11 percent medziročne, dane z príjmov právnických osôb takmer 15 percent a aj prekvapivo vyššie dane a odvody od zamestnancov. K tomu bonus financovania dlhu za 0,15 percent, prípadne v kratších tenoroch aj záporný úrok," uviedli.

"Ak ste bol schopný zabezpečiť vo verejnej správe už minulý rok nárast počtu zamestnancov - byrokratov a ich priemerný plat s rastom o 9 percent na 1653 eur (priemer za SR je 1133), tak sa hecnite a zaplaťte všetkých tých kľúčových pracovníkov pri ventilátoroch, ktorí odišli, ktorí nám chýbajú a ktorých preplatili inde," odkázali financmajstrovi.

"Máte v rukách moc čarovať s financiami a kľúčovým pracoviskom na Slovensku nie je dnes vaše ministerstvo, ale oddelenia JIS a Vantilátorovne v nemocniciach na Slovensku. Tak s tými financiami čarujte a po 600 mega na testovanie dajte rovnaký balík aj na kľúčové pozície v zdravotníctve," hovoria.