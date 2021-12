Analytici pár dní pred Vianocami: Dáta o omikrone sú skúpe, krútime hlavami! Pozreli sa aj na situáciu u nás

BRATISLAVA – Zdá sa, že prísľub finančnej odmeny pri zaočkovaní sa proti koronavírusu prináša svoje ovocie. Záujem je výrazne vyšší ako pred dvomi mesiacmi, no analytici poukazujú na ďalšie fakty, ktorým pár dní pred sviatkami čelíme a to aj v súvislosti s omikronom, o ktorom je zatiaľ stále málo dát.

Analytici z projektu Dáta bez pátosu poukázali na režim, ktorý panuje u nás v porovnaní s tým, ktorým sa riadia okolité krajiny ako Maďarsko, Poľsko Česko a Rakúsko. "Otvorené penzióny, lyžujúci hostia, punčujúci vianočníci, športujúci tenisti, futbalisti, gymnasti, florbalisti, OP alebo OTP režimy, deti v školách a zlomené krivky," uviedli. "Slovensko technicky s otvorenými kantínami po montovniach, v logistických skladoch, samozrejme aj v nemocniciach a v domovoch dôchodcov neotvorí ani lokálnu pizérku. Strach je veľký a vírus sa vírusí len mimo tovární," porovnali.

Poukázali tiež na to, že reštaurácie aj so 100 percentne zaočkovaným personálom musia byť úplne bez hostí, ale napríklad v Domove sociálnych služieb v Nitrianskom Pravne s pracovníkmi zaočkovanými na 70 percent ošetrujú zdravotne znevýhodnených dôchodcov. "Policajti zaočkovaní rovnako na 70 percent, vojaci podobne, lekári s antivaxermi medzi sebou, na ministerstvách sa denne testujú neočkovaní pracovníci na recepcii, ale nemožnosť ubytovať zaočkovanú rodinu v penzióne vedľa zasneženého svahu bez stravovania!," zosumarizovali a označili to za paradoxy, asymetrie a nezmysl.

Zdroj: SITA/AP Photo/Panagiotis Balaskas

Je aj dobrá správa

Dobrou správou je podľa nich však aspoň nárast záujmu seniorov o očkovanie. Týždenne je ich štyrikrát viac ako pred dvomi mesiacmi. V tom čase ešte prebiehala očkovacia lotéria. Dnes sa vláda snaží seniorov motivovať na očkovanie formou finančnej odmeny v hodnote dvesto, respektíve 300 eur podľa toho, aké kritéria splnia. "Dnešným tempom 8-tisíc týždenne by sme tých 375 tisíc neočkovaných seniorov nad 60 rokov doočkovali do 12. októbra 2022. Ešte pred pár týždňami to bolo vtedajším tempom do 2029," uviedli.

"Imunizujeme (I. dávky a noví infikovaní) spoločnosť tempom 10-tisíc denne, čo je slušné. III. dávka ide tempom 25-tisíc denne," dodali.

Zdroj: Getty Images

Hrozba menom omikron

V súvislosti so šíriacou sa novou mutáciou koronavírusu, ktorú už celý svet pozná pod označením omikron upozorňujú, že "dnes nevieme viac ako včera, dáta sú skúpe, krútime hlavami a fakt sa tešíme na nové sady dát. Vlády milujú zasahovať do životov občanov a celej spoločnosti a popri tom míňať miliardy," uviedli.

Aktuálne dáta zo zahraničia hovoria o tom, že v Dánsku mali pred 8 dňami 13. decembra 5000 registrovaných prípadov a dnes im leží v nemocnici 31 ľudí s omicronom. Vo Veľkej Británii mali zasa pred 8 dňami rovnako 5000 registrovaných prípadov a dnes im leží v nemocnici 101 prípadov s omicronom. "132 pacientov z 10 tisíc prípadov vo voľne žijúcich krajinách na 8. deň v nemocnici. Je to veľa, je to málo? Malo byť viac alebo malo byť menej?," pýtajú sa analytici. Podľa nich musíme počkať na robustnejšie dáta, kedy by pacientov boli stovky ak nie tisíce.