Dátoví analytici tvrdo skritizovali konzílium odborníkov: Nie sme žiadne ovce, kecov už bolo dosť!

Epidemická situácia sa na Slovensku 10 dní od zavedenia lockdownu viditeľne nezlepšila. Priemerné denné prírastky sa držia nad úrovňou 10-tisíc pozitívnych testov a počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 osciluje okolo úrovne 3400. O 38 % stúpla aj úmrtnosť. Výrazne sa neznížila ani mobilita. Konzílium preto navrhuje štyri nepriaznivé zmeny: predĺžiť lockdown o ďalších 7 dní, teda do 16. decembra 2021, zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu, zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách, zníženie mobility je podľa konzília odborníkov najúčinnejším krátkodobým nástrojom na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.

O návrhoch opatrení konzília dnes rokuje aj koaličná rada, ministri za SaS však už avizovali, že predĺženie lockdownu nepodporia a žiadajú úľavy pre očkovaných a prekonaných Slovákov.

Chýbajúce dáta

Analytici z projektu Dáta bez pátosu poukázali na to, že celá krajina je v 11. dni lockdownu a tretia detí sa ráno zobudí a v pyžamách po niekoľkých mesiacoch si zapne online platformu na dištančné vyučovanie. „A 200-tisíc živnostníkov horko zaplače, lebo všetci veľkofabrikanti a veľkoreťazce môžu pokračovať vo výrobe a predaji (áno, aj pyžám), ale oni majú zámku na prevádzke,“ poukázali následne. Konzílium kritizujú za to, že síce zverejnili odporúčania vláde, ale popritom nezverejnili žiaden dáta ani grafy, o ktoré by mohli svoje vyjadrenia opierať. Dáta bez pátosu preto zverejnili viaceré štatistiky zo zahraničia – napríklad z Veľkej Británie či Nemecka.

Z dát z Veľkej Británie je zrejmé, že mobilní zaočkované vo veku 40-50 rokov ľudia sa infikujú dvakrát viac, ako neočkovaní. Autori štatistík však upozorňujú, že to môže byť spôsobené viacerými dôvodmi, napríklad iným správaním skupín, ale aj tým, že neočkovaní obyvatelia sa zrejme nakazili ešte v druhej vlne a majú tak dostatočnú imunitu. Okrem toho autori upozorňujú aj na to, že dáta nie sú upravené a nezohľadňujú tzv. štatistickú odchýlku, a preto je dôležité výsledky opatrne interpretovať.

Kým v zahraničí podobné tabuľky vychádzajú na týždennej báze, podľa dátových analytikov je u nás posledná prezentácia o aktuálnej epidemickej situácii na stránke ohľadom koronavírusu stará mesiac. „Ale po 2 dňoch zasadania skupinky ľudí, ktorí si hovoria konzílium a nie je medzi nimi ani jeden sociológ, psychológ, psychiater, dátový analytik, matematik alebo ekonóm sme sa útržkovite dozvedeli pár VÝROKOV. Žiadne surové, ale ani spracované dáta, žiadna tabuľka, žiaden graf, nič. Kecov už bolo ale dosť. Nie sme ovce a zaslúžime si slušne prezentované zistenia, závery a odporúčania,“ konštatovali analytici.

Konzílium vs. analytici

Pozreli sa aj na výroky konzília, ktoré okomentovali. Napríklad, podľa konzília je vidieť vyšší záujem o prvú dávku vakcíny, avšak, podľa dátových analytikov je vidieť za posledné dva týždne opak. „46. týždeň je pred lockdownom a už sú dáta aj za 47. týždeň (tiež pred lockodownom) a rovnako ich bolo 50 tisíc. Od lockdownu vidieť POKLES záujmu o I. dávku a v 48 týždni budeme vďační za zotrvanie záujmu, ale pravdepodobne bude POKLES. Konzílium: treba pracovať s aktuálnymi dátami a nie s „prianiami“,“ napísali. Rovnako demonštrovali aj ďalší názor – že situácia v nemocniciach je napriek lockdownu stále kritická a hovoria o humanitárnej katastrofe.

Podľa analytikov však odborníci neprezentujú správne dáta – poukázali na to, že pár dní od začiatku lockdownu sa situácia naozaj zhoršila, ale aktuálne je o takmer 100 ľudí v nemocniciach menej, z čoho usudzujú, že sa nepriaznivý trend zlomil a rekord v nemocniciach bol pred týždňom. Rovnako upozornili, že aj keď už 50 percent zaočkovaných ľudí dostalo po 6. mesiacoch od poslednej vakcíny aj tretiu dávku, stále je tu takmer polovica tých, ktorí sú po kritickom termíne od posledného očkovania, pričom prevažne ide o seniorov a chorých ľudí, ktorí by booster dávku mali dostať čo najskôr. Vyjadrili sa aj k povinnému očkovaniu.

„Ak máte spolu s vládou akékoľvek úvahy o povinnom očkovaní, len si treba uvedomiť, že musíme bez „tých povinne očkovaných“ podať vyše 1 milióna dávok v decembri, pričom budeme stále 1,5 mil. pozadu oproti tým Rakúšanom. Ak by ste chceli podať 400-tisíc povinne dnes neočkovaným dôchodcom nad 60 rokov, tak treba tempo očkovania zdvihnúť na dvojnásobok v čase Vianoc (a tých 400 tisíc musí začať od 3 Kráľov dostávať II. dávku po 30 dňoch)," napísali. Avšak, nemyslia si, že by sme to stihli čo i len do Veľkej noci, kedy by malo mať 2,5 milióna Slovákov tretiu dávku. "Sú to nepredstaviteľné kvantá a nie sú na rozdiel od podávania dávok v poslednom polroku prevažne v Bratislave a v krajských mestách, ale na krkahájoch a lazoch. II. SNP bolo oproti tomuto projektu ľahkým cvičením na suchu a v teple,“ upozornili.

Opreli sa aj o ďalšie vyjadrenia konzília, ako napríklad režim OTP v hromadnej doprave či vyšší počet úmrtí napriek lockdownu. Podľa analytikov si však konzílium ani vláda nemohli myslieť, že po pár dňoch lockdownu sa počet obetí zníži. Vláde okrem toho navrhli aj riešenie. „Vláde navrhujeme pracovať s dátami dostupnými v stredu ráno. Diskutovať aj s analytickou obcou - kľudne mimo nás, nikam sa netisneme. Spýtať sa MZ na R-ko (faktor šírenia), najlepšie po regiónoch, vrátiť sa ku COVID Automatu, žolíkom a incidencií z PCR+AG testov po okresoch, vrátiť deti v okresoch s poklesom incidencie viac ako 30% oproti maximu v Delte a 20% za posledných 7 dní okamžite do školy (aj na posledný týždeň a na 20.-21. 12.), odľahčiť rodičov a byť tvrdí v okresoch, kde je vírusu veľa a zaočkovaných málo,“ uzavreli.