Dočkali sme sa! Analytici vytasili čísla: Všetky idú dole, existuje však jedna výnimka

Poukázali na to analytici z projektu Dáta bez pátosu. "Veľmi dobre. V parlamente dokonca prešla legislatíva, ktorá v podstate posúva naše deti skôr do škôl. Je to síce o odmene za záujem o očkovanie seniorov, ale de facto je to o deťoch v škole presne takto o mesiac. To určite dáme," uviedli.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Argumentujú aj v prospech voľného pohybu ľudí cez Vianoce, možnosti športovať pre deti a rodičov aj mimo svahov či otvorenie prevádzok tak, aby sa v nich ľudia nekumulovali len v nejakom vybranom čase a len v niektorých. Rovnako tak hovoria aj v prospech hromadných podujatí aj mimo chrámov a obchodných centier.

"Je to asi výnimočný report na nejaký čas, prišiel prekvapivo v 13. dni lockdownu, ale bolo načase. Raz, a podľa nás to bude veľmi skoro (pred Vianocami) bude takto zelený denný report štandardom," uviedli.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Pripojili aj mapu podľa covid automatu, ktorá by platila od pondelka 13. decembra. Aj tu sú optimisti. "Aj táto mapa by už mala byť len červenšia a neskôr oranžovejšia a hlavne menej čierna. Veľa okresov získa žolíkov a niektoré okresy už od 20. decembra klesnú pod 500 v 7D Incidencii na 100 tisíc obyvateľov (PCR+AG a deti do 18 rokov jednou pätinou)," tvrdia.

December podľa nich začína v parametroch rastu a poklesu oveľa lepšie ako november a pandémia sa môže zlepšovať relatívne rýchlo a zásadne. "Písali sme o svetle na konci tunela, dnes je oveľa jasnejšie a Vianoce sa začínajú črtať pokojnejšie," dodali.

Zdroj: TASR - Lukáš Mužla

Stále tiež platí, že zaočkovať I. dávkou hlavne seniorov je výborný predpoklad pokojných Vianoc. "Prípadne pošlite už zaočkovaných seniorov na III. dávku. Potrebujeme v decembri denné počty z novembra (20,000) strojnásobiť a dohnať zameškané," uviedli.