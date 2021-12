Matematik Kollár narazil na DÁTOVÉ PEKLO: Absurdný problém s hospitalizáciami! Situácia je horšia, ako sa zdá

BRATISLAVA - Situácia na Slovensku vôbec nie je dobrá a napriek lockdownu sa nezlepšuje. Politici a odborníci sa preto rozhodujú, ako to bude vyzerať do Vianoc. Vyzerá to tak, že lockdown sa o týždeň predĺži. Podľa matematika Richarda Kollára však má Slovensko aj iný problém – a tý je tzv. dátové peklo.

Posledné dni sú počty hospitalizovaných pacientov viac-menej ustálené. Niektoré dni je príjmov menej ako prepustených pacientov, inokedy to je naopak. Podľa matematika Richarda Kollára však treba povedať, že čísla v štatistikách nereportujú reálny dopyt po lôžkach pre ľudí nakazených koronavírusom. Ako vysvetlil, ak by týchto lôžok a aj personálu bolo k dispozícii viac, tak je aj viac pacientov v nemocniciach. Oproti predchádzajúcim mesiacom sú však podľa Kollára v súčasnosti kritéria na príjem do nemocnice iné.

„Takisto viac pacientov dnes zostáva doma a do nemocnice nejde, vedia, že ivermektín im tam nepodajú a ísť sa liečiť k zapredaným doktorom farmafirmám by bola predsa hanba. Čísla hospitalizovaných hovoria preto skôr o efektívnej kapacite, aj keď nejaké lôžka sú v časti Slovenska dostupné, nezapĺňajú sa prevozmi ľahších prípadov krížom cez celú republiku. Sanitky teraz predsa len potrebujeme na úplne iné účely,“ vysvetlil matematik. Ako dodal, narazil na vážny problém, ktorý sa týka počtu hospitalizovaných a príjmov do nemocníc.

Dátové peklo

Za sobotu bolo podľa štatistík v nemocnici 3409 ľudí, podľa Kollára však nemuselo ísť o reálne dáta. A teda, reálne nemuselo byť v nemocniciach spomínaných 3409 pacientov, ale úplne iné číslo. A to z jedného dôvodu – ministerstvo zdravotníctva dennodenne mení historické čísla hospitalizácii, a to údajne aj pol roka dozadu. Inými slovami – čísla, ktoré každodenne zverejňujú prostredníctvom postu na sociálnej sieti, nesedia s tými, ktoré sú na stránke korona.gov.sk. Kollár zverejnil aj príklad – dáta z 15. augusta tohto roku. Podľa ministerstva zdravotníctva bolo k danému dňu nahlásených 52 pacientov, z nich s potvrdením koronavírusom 31, pričom 3 pacienti boli na JIS a piati na podpore umelej pľúcnej ventilácie.

Avšak, k dnešnému dňu je na štátnej stránke pod správou ministerstva informatizácie, regionálneho rozvoja a investícii pri dátume 15. augusta 2021 evidovaných 111 pacientov, z toho 35 na JIS a OAIM a 21 na pľúcnej ventilácii. „Vidíme, že v lete sme pôvodne reportovali tak polovicu skutočne hospitalizovaných, niektoré dni len štvrtinu! Jasne, v tom čase sme reportovali aj prípady s podozrením, možno sa niektoré z nich neskôr potvrdili a započítali ich. To dáva zmysel!“ konštatoval s tým, že zrejme bolo už pred pár týždňami v nemocniciach oveľa viac pacientov, ako bolo v tom čase zverejnené. Výnimkou môžu byť len posledné dni, kedy pôvodne reportované dáta sedia s tými aktuálnymi. Aj to však podľa Kollára má háčik a myslí si, že ešte neuplynul dostatočne dlhý čas na to, aby sa v nich urobili spätné korekcie. Zrejme sa však reálny stav aktuálnych dní dozvieme až o pár mesiacov.

„Len pre istotu, to neznamená, že niekto zámerne mení spätne dáta, aby ukázalo to či hento. To je len o tom, že tie reportované dáta, ktoré vidíme každý deň v štatistikách sú zúfalo neúplné. Nevieme spočítať ani to, koľko máme hospitalizovaných. Je to skutočne bizarné, pretože dnes už je k dispozícii systém eLôžko, ktorý monitruje obsadenosť lôžok v reálnom čase. Jeho výstupy však nie sú v publikovaných štatistikách, tam sa objavujú inak reportované dáta z nemocníc,“ ozrejmil Kollár s tým, že obdobný problém si všimol aj pri vyhodnocovaní výsledkov antigénových testov.

Obrovský problém

Tie rovnako do štatistík postupne pribúdajú aj s niekoľkomesačným odstupom. Podľa Kollára však za to môže fakt, že ich vyhodnocujú rôzne subjekty, ktoré majú byť podľa matematikových slov niektoré doslova až neporiadne. Na druhej strane, ako dodal, málokedy bývajú problémy s PCR testami. Výnimkou je len uplynulý týždeň, kedy v stredu do štatistík pribudlo vyše 15-tisíc testov. Podľa ministerstva zdravotníctva však za to mohlo dohlasovanie výsledkov testov z uplynulých dní. Kollár preto konštatuje, že kapacita laboratórií a systému sa pomaly, ale isto blíži k maximu.

Situácia s dohlasovaním hospitalizácií za uplynulé mesiace však nie sú len absurdné, ale ide o vážny problém. Kollár vysvetlil prečo. „Práve v lete, keď je potrebný dôsledný monitoring zhoršovania, pôvodne reportované čísla nemali správne ani trendy. Dnes vidíme, že aj Slovensko malo zrejme letnú minivlnu, podobne ako Česká republika. Miesto nej sme ale videli pokles. Toto skutočne výrazne sťažuje analýzu dát a predpovede toho, čo očakávať v najbližšom čase,“ upozornil Kollár. Ak by sme totiž v súčasnosti mala reálne letné dáta, zrejme by situácia na Slovensku nebola taká zlá, ako je teraz. Kollár preto ľuďom – kompetentným aj bežným občanom odporúča, aby namiesto nepresných denných dát sledovali týždenné čísla. Ani tie však podľa Kollára stopercentne nezaručujú, že odzrkadľujú reálnu situáciu, pričom obsadenosť lôžok má byť oveľa vyššia, ako v súčasnosti hovoria dáta.

Má to aj ďalší aspekt – a tým je vyhodnocovanie aktuálnej situáciu po zavedení lockdownu. Cez víkend totiž sedelo konzílium odborníkov, aby vyhodnotilo efektívnosť lockdownu po 10. dňoch od zavedenia. „Je fakt ťažké predstavovať si, ako sa dá napríklad dnes vyhodnocovať vplyv zavedených opatrení, najmä s krátkym časovým odstupom, v čase meniaceho sa počasia - teploty aj vlhkosti, s limitovanými dátami, v ktorých boli tento týždeň navyše aj vážne chyby,“ vysvetlil matematik, podľa ktorého nie je namieste sa čudovať, že odborníci navrhujú pokračovať v aktuálnych opatreniach. „Som stratený. Úplne stratený. A to ešte neprišiel omikron, ktorý nastaví úplne nové pravidlá. A ja mám obavu, že znovu budeme reagovať oneskorene, opatreniami akoby z inej vlny, a politici aj tie zmysluplné opatrenia otočia úplne naruby,“ uzavrel.