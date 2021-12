Dáta bez pátosu hlásia ďalší vážny problém: Ministri, toto ste pokazili, tu máte následky!

BRATISLAVA – Už to budú dva týždne, čo na Slovensku máme lockdown pre všetkých – teda aj očkovaných, aj neočkovaných, aj prekonaných Slovákov. Aj keď to doteraz nevyzeralo tak, že rozhodnutie vlády nijak zvlášť neodradilo Slovákov od záujmu od očkovania, napokon je zrejme opak pravdou. Dátoví analytici z projektu Dáta bez pátosu na toto zistenie použili známu vetu: Houston, máme problém!

Rozhodnutie, že vláda zavedie lockdown pre všetkých, prišiel ako blesk z jasného neba – pôvodne sa totiž zamýšľalo spraviť síce prísny lockdown pre všetkých, ale s výhodami pre zaočkovaných a prekonaných. Napokon sa tak nestalo. Mnohí odborníci hovorili, že tento krok demotivuje ľudí, ktorí boli po dlhom období rozhodnutí zaočkovať sa, aby tak aj urobili. Spočiatku boli denné čísla novozaočkovaných viac ako pozitívne – denne vakcinačné centrá podali očkovaciu látku tisíckam ľudí. Vyzerá to však, že tomu je koniec.

Archívne VIDEO Vláda prijala tvrdý LOCKDOWN na dva týždne pre všetkých bez výnimky, platí aj zákaz vychádzania

Dátoví analytici totiž zverejnili vývoj záujmu o očkovanie pred a po zavedení lockdownu. Pred zavedením lockdownu od 25. novembra sa do piatku zaočkovalo vyše 48-tisíc ľudí. Avšak, k piatku 3. decembra sa za celý týždeň zaočkovalo 1. dávkou už len vyše 34-tisíc Slovákov. Rozdiel je pritom jasný – viac ako 15-tisíc ľudí. „Chceli sme iný výsledok, ale použili sme nesprávne opatrenie, dostali výsledok opačný a teraz skúsime to zlé opatrenie predĺžiť, aby sme dostali konečne ten dobrý výsledok, ale asi dopadneme ešte horšie,“ konštatovali analytici. Ako dodali, v celej Európe sa kompetentní snažia ohrozené skupiny ľudí (starší, chorí a podobne) cez rôzne opatrenia motivovať k očkovaniu. A to napríklad kontrolou QR kódov.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Banda jedna nezodpovedná

Napriek tomu u nás môžeme o takomto kroku len snívať. „U nás máme vlaky zadarmo a dôchodcovia sa potulujú po krajine, po obchodoch, po autobusoch, po tajných krčmách a po domácnostiach namiesto osobného lokdánu na 2-3 týždne. Prípadne sa starajú o deti, ktoré zostali doma a mimo školy, lebo tata je na múračkách a mamina robí zdravotnú sestru alebo ošetrovateľku,“ konštatovali. Poukázali na to, že kým pracovníci v domove sociálnych služieb v Nitrianskom Pravne sú zaočkovaní na 63 percent, až takmer tri štvrtina tínedžerov a študentov v Bratislavskom kraji už má očkovanie za sebou.

Napriek tomu sú to práve tí istí tínedžeri, ktorí musia na nariadenie Úradu verejného zdravotníctva v Bratislave ostať do konca prázdnin doma a ešte sa celé dva týždne dištančne vzdelávať. Napriek tomu, že boli zodpovední a zaočkovať sa dali. „Banda jedna nezodpovedná. Aj sa zaočkovali, aj sa testovali, aj sa izolovali, aj sa karantenizovali, aj stužkovú oželeli, ale nakazujú tých starkých,“ uviedli nahnevane analytici. Kým sa tí „nezodpovední“ tínedžeri vo veku od 15 do 19 rokov dostali v zaočkovanosti nad 70 percent, seniori nad 60 rokov napríklad v Sobranciach sa nevedia zaočkovať ani na 60 percent populácie v okrese.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Paradoxom však je, že počet zaočkovaných rastie práve tam, kde to v súčasnosti nie je úplne potrebné – a to v prípade tíndžerov v Bratislavskom kraji. Aj keď by počet zaočkovaných mal v Sobranciach stúpať, ich počet klesá. Dôvod? Mnohí nešli na tzv. booster dávku a od poslednej dávky prešlo kritického pol roka, čo znamená, že nemajú už tak silné protilátky proti koronavírusu. „Dokonca III. dávku má len 15% z nich (nad 60 rokov). Aj 51% by bolo málo, ale ich je 15%. NA ROVINU: … nie, to sem nemôžeme napísať...V Sobranciach bojujú za zachovanie regionálne silnej nemocnice. Je to jasné. Budú ju potrebovať. V Bratislave už nemá zmysel rekonštruovať Univerzitu, deti pôjdu preč. A my sa poberieme tiež. Inej cesty niet,“ uzavreli.