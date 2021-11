MIMORIADNE Minister dopravy chce prijať okamžité opatrenia pre cestujúcich! Dôvodom je nová COVID mutácia

BRATISLAVA - Slovensko momentálne sužuje tretia vlna koronavírusu. Kritickú situáciu však nezažívame len my, ale aj okolité krajiny. Ako by toho nebolo málo, objavil sa aj nový variant, ktorý má v sebe desiatky mutácií a je oveľa nákazlivejší. Británia a ďalšie krajiny už zakročili. Minister dopravy Andrej Doležal navrhuje prijať okamžité opatrenia.

Británia už prijala prvé opatrenia a zakázala lety zo šiestich afrických krajín (Juhoafrická republika, Namíbia, Lesotha, Eswatini, Zimbabwe, Botswana). Mutácia sa objavila už aj v Singapure a Hongkongu. Svetová zdravotnícka organizácia zasadne dnes mimoriadne, aby vyhodnotila situáciu. Prvé kroky už zvažuje aj Slovensko.

VIDEO Epidemiologická situácia sa naďalej zhoršuje: LOCKDOWN je len dočasné riešenie! Potrebujeme očkovať

Doležal navrhuje prijať okamžité opatrenia

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave aktuálne postupuje v súvislosti s pandémiou koronavírusu na základe opatrení nariadených Útvarom vedúceho hygienika rezortu ministerstva dopravy a výstavby pre oblasť civilného letectva, ktoré sú koordinované s ÚVZ SR. "Minister dopravy a výstavby SR avizoval, že v tejto súvislosti už predsedovi vlády a príslušným rezortným kolegom navrhol prijať okamžité opatrenia pre cestujúcich, ktorí prichádzajú na Slovensko z tretích krajín. O opatreniach má informovať v najbližšom čase," uviedla pre Topky hovorkyňa letiska Zuzana Drobová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 15:17 Vyjadrenie ministerstva vnútra

"Ministerstvo vnútra bude postupovať v súlade s rozhodnutiami Pandemickej komisie, Konzília odborníkov a hlavného hygienika a je pripravené prijať adekvátne opatrenia a riešenia. Slovensko na rozdiel od iných okolitých krajín nemá priame letecké spojenie s týmito africkými krajinami," uviedol pre Topky tlačový odbor rezortu vnútra.

Lety z JAR a okolitých štátov obmedzuje aj Taliansko, Nemecko a Izrael. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen už avizovala, že EÚ navrhne pozastaviť spojenia medzi JAR a celým euroblokom. Situáciu na Slovensku monitorujú viaceré ministerstvá aj letisko a koordinujú ju s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Prvý prípad nebezpečného variantu už zaevidovali v Belgicku, potvrdil to tamojší premiér. Vyskytol sa u ženy, ktorá bola pred niekoľkými dňami v Egypte.

V tejto súvislosti sme oslovili rezort dopravy.

Rezort zahraničia odporúča necestovať do zahraničia

Ministerstvo zahraničia pozorne sleduje vývoj v súvislosti s výskytom nového variantu koronavírusu. Napriek tvrdému lockdownu a núdzového stavu, vycestovanie do zahraničia zakázané nie je. "V súvislosti s delta variantom MZVEZ SR odporúča občanom vyhnúť sa cestám do zahraničia vo všeobecnosti," uviedol hovorca rezortu Juraj Tomaga s dôrazom na znenie cestovného odporúčania.

Aktuálne teda platí 3. stupeň = necestovať do zahraničia. "Z dôvodu nepredvídateľného a rýchlo sa meniaceho vývoja prijímaných protipandemických opatrení vo svete sa občan SR v prípade vycestovania do zahraničia vystavuje riziku obmedzenia možností návratu zo zahraničia alebo ďalším komplikáciám pri cestovaní," píše sa v odporúčaní. Toto odporúčanie je zároveň v súlade s výzvami hlavného hygienika a zástupcov rezortu zdravotníctva na obmedzenie pohybu občanov na nevyhnutné minimum, v rámci krajiny aj za hranicami.

Uzatvára sa aj Česko

Do Českej republiky nebudú môcť od soboty vstúpiť občania tretích krajín, ktorí boli v posledných 14 dňoch viac ako 12 hodín v Juhoafrickej republike (JAR), Namíbii, Lesothe, vo Svazijsku, v Zimbabwe, Mozambiku alebo Zambii. Na Twitteri to v piatok oznámil dosluhujúci minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek.

Nový variant predstavuje vážny problém

Nový variant má veľký počet mutácií, a to až 32, čo podľa virológov predstavuje "vážny problém" oproti dvom mutáciám delty a trom mutáciám bety. Tieto genetické zmeny totiž ovplyvňujú základné charakteristiky tohto vírusu. Britský denník The Guardian informoval, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa v piatok zíde, aby kvalifikovala nový variant SARS-CoV-2 a rozhodla, či ho bude monitorovať ako variant vyvolávajúci "záujem" alebo "obavy".