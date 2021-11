Generálna prokuratúra odmietla v pripomienke návrh zákona o vysokých školách ako celok

"GP zastáva názor, že zásadné systémové zmeny by mali byť vykonané na základe analýzy aktuálneho stavu a identifikácie jeho nedostatkov, ako aj prerokovania cieľov navrhovaných zmien s tými, ktorých sa dotýkajú," uviedla Tökölyová. Podľa názoru generálnej prokuratúry návrh zákona v predloženej podobe nezohľadňuje predchádzajúcu diskusiu zástupcov štátu s akademickou obcou.

GP zdôraznila, že ak chce štát dosiahnuť fungovanie vysokého školstva a systému akademickej samosprávy vysokých škôl, je vhodné zasahovať do kreovania, postavenia a činnosti rektorov, správnych rád a fakúlt vysokých škôl až na základe výsledkov takejto diskusie a v súlade s nimi. Návrh zákona predpokladá, že správna rada bude rozhodovať o zásadných veciach vysokých škôl, ako je voľba a odvolanie rektora, rozpočet či nakladanie s majetkom vysokej školy. Polovica členov správnej rady má byť nominovaná ministrom školstva, ktorý ich môže kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu.

"Generálna prokuratúra v stanovisku uplatnenom v rámci legislatívneho procesu vyjadrila obavu, že prijatím navrhovanej právnej úpravy by výkonná moc prostredníctvom svojich nominantov v správnej rade získala kontrolu nad zásadnými rozhodnutiami, ktoré sú dnes základmi akademickej samosprávy vysokých škôl. To by mohlo negatívne ovplyvňovať akademickú slobodu na slovenských vysokých školách," vysvetlila Tökölyová. GP preto navrhuje, aby rezort školstva návrh zákona prepracoval a opätovne ho predložil do medzirezortného pripomienkového konania.