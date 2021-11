Dôvody na pokračovanie petičnej akcie nepominuli, tvrdí rektor STU

BRATISLAVA – Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách pokračuje aj naďalej, dôvody na pokračovanie petičnej akcie nepominuli. Uviedol to rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a predseda petičného výboru Oliver Moravčík.

Zároveň tvrdí, že ministerstvo školstva naďalej ignoruje zásadné výhrady akademickej obce a trvá na zmenách, "ktoré nielen nezvýšia proklamovanú kvalitu vysokých škôl, ale poškodia aj tú, ktorú napriek nesystémovým krokom zo strany štátu viaceré naše univerzity stále majú." Pod petíciou je podpísaných vyše 19.200 ľudí.

Ministerstvo školstva vyhodnocuje pripomienky k novele zákona o vysokých školách. So zástupcami vysokoškolských reprezentácií – Slovenskou rektorskou konferenciou, Radou vysokých škôl a Študentskou radou vysokých škôl – uskutočnil minulý týždeň aj rozporové konania. "Ministerstvo dostalo k novele vyše 800 pripomienok vrátane mnohých zásadných. Aj tento fakt svedčí o 'kvalite" návrhu'," povedal Moravčík s tým, že akademické reprezentácie preto žiadali jeho stiahnutie.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Rektor STU poznamenal, že v prípade, že rezort školstva nebude akceptovať ich pripomienky, využijú všetky dostupné prostriedky, aby zabránili prijatiu takej legislatívy, "ktorá ešte viac poškodí vysoké školstvo na Slovensku". Zároveň poukázal na prístup štátu, ktorý je podľa neho v rozpore s rétorikou o potrebe kvalitnejšieho vzdelávania a zabránenia odchodu desiatok tisíc talentovaných mladých ľudí študovať do zahraničia. "Znižovanie objemu financií na vysoké školstvo, neskoro a chaoticky dodávané pokyny na ich použitie, neustále spochybňovanie našich vysokých škôl zo strany politikov, to všetko, naopak, spôsobuje silnejúci exodus tých najlepších študentov do cudziny, odkiaľ sa už väčšina na Slovensko nevráti," konštatoval.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na znak nesúhlasu s novelou zákona o vysokých školách sa 16. novembra konal Zodpovedný protest za slobodné univerzity. Podľa Moravčíka akademická obec na Slovensku nebola dávno taká jednotná, ako je v nesúhlase s predloženou novelou vysokoškolského zákona. "Dlhodobo volala a volá po reforme vysokého školstva, ale takej, ktorá rieši skutočné problémy. Ministerstvom predložený návrh problémy nerieši, ale vyrába nové. Preto sa naďalej budeme usilovať zabrániť prijatiu zlej legislatívy a podporiť takú, ktorá reálne pomôže," uzavrel Moravčík.