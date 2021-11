MIMORIADNE Lockdown rozhádal vládu: V hre je aj demisia ministra, rozhoduje sa o školách!

VIDEO Dnešné rokovanie vlády:

V týchto hodinách na vláde prebieha ostrá diskusia o tom, či našu krajinu zasiahne plošný lockdown pre všetkých, alebo len pre určitých ľudí. Podľa pôvodnej dohody sa však ale ani najvážnejšia situácia nemala dotknúť otvorenosti škôl, no zdá sa, že už ani toto neplatí.

Pohrozí demisiou?

Podľa našich informácii prišiel minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) na rokovanie vlády s novým návrhom, a to uzávierkou škôl, čo podľa minulých slov Gröhlinga nepripadalo do scenára ani v najhoršom scenári pandémie. Naše zdroje nám prezradili, že minister školstva proti tomuto návrhu Lengvarského vo veľkom bojuje, no ak sa na vláde rozhodnú hlasovať za, bojkot SaS bude slabý na to, aby návrh neprešiel.

Situácia by teoreticky mohla zájsť až tak ďaleko, že by minister školstva proti tomuto návrhu Lengvarského bojoval až do tej miery, že by bola v hre aj demisia Gröhlinga, čo nám potvrdili viaceré zdroje.

K rozhodnutiu zavrieť niektoré školy sa priklonilo aj konzílium odborníkov. "Prerušiť prezenčnú výučbu na obdobie od 25. 11. do 3. 12. 2021 pre žiakov 2. stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl. Zachovať len prezenčnú výučbu na prvom stupni ZŠ a v materských školách. Zrušiť všetky mimoškolské aktivity detí," píše sa v návrhu. Zachovať by sa tak mala len prezenčná výučba na prvom stupni ZŠ a v materských školách.

Zbierajú dáta zo škôl

Rezort školstva sa bráni tým, že každý týždeň zbierajú dáta. "Je to obrovský balík údajov z asi 6000 škôl a subjektov. Podľa nich máme máme posledný týždeň 1,4 % pozitívnych žiakov. Tieto dáta sme si navyše overovali u zdravotníctva a NCZI a sedia nám naše čísla a ich čísla. Čiže toto číslo je správne," tvrdí rezort.

Ak by sa vraj udržalo toto tempo, pri ktorom je každý týždeň 1,4 % žiakov pozitívnych, prekonanie delta variantu u všetkých žiakov by podľa nich trvalo 72 týždňov, teda 1 rok aj 4 mesiace.