Exčlenka Mazurekovho Kulturblogu Lívia: COVID plní nemocnice, ona vyzýva na porušenie opatrení!

Líviu si mnohí pamätajú ako študentku gymnázia, ktorá zverejnila video, v ktorom prednášala text o multikulturalizme a o tom, či je skutočne prínosom pre našu spoločnosť. Vo videu použila niekoľko skvostných myšlienok a senzácia bola na svete. Lívia neskôr svoje názory prezentovala na portáli Kulturblog, ktorý bol úzko spätý s Kotlebovcami. Dnes v ňom pravidelne ako hosť vystupuje odsúdený poslanec Milan Mazurek.

Konzervatívna Lívia neskôr otehotnela, porodila a z Kulturblogu odišla. So svojou novou partiou natáčajú videá, v ktorých účinkuje napríklad aj Rudolf Vasky s roxorovou tyčou. Naposledy sa však mladá mamička v dvojminútovom videu vyjadrila k zásahu policajtov na antirúškarov v Lidli a spojila to aj s dcérou prezidentky Zuzany Čaputovej Emmou.

Rúška dole

V čase, keď sa na Slovensku opäť plnia nemocnice pacientami s ťažkým priebehom Covidu a lekári sú na konci so silami, Lívia hovorí o tom, aby ľudia nerešpektovali opatrenia, ktoré nazýva debilnými. "Títo policajti sa vyžívajú v tom, že ich masakrujú. A čo na to slovenský internet? Všetci to chvália," rozčuľuje sa Lívia vo videu.

Exčlenka Kulturblogu hovorí o tom, že v skutočnosti nejde o rúška, ale o to, že policajti sa v brutalite vyžívajú. Ako to už býva zvykom, zvyšok videa, kde je vidno ako ľudia, ktorí blokovali obchodný reťazec niekoľkokrát neuposlúchli policajnú výzvu a ako bol zranený policajt, nezverejnila ani nespomenula.

Naopak, spomenula dcéru prezidentky Zuzany Čaputovej Emmu. Lívia vo videu tvrdí, že políciu viac zaujíma "znamienko mladej Čaputovej" ako obyčajní ľudia.