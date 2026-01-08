Petarda amputovala mužovi ruky: Polícia zverejnila ODSTRAŠUJÚCE VIDEO... Mrazivé zábery zo zásahu!

PRAHA - V prvých minútach nového roka zasahovali pražskí policajti pri mimoriadne vážnom prípade, ktorý opäť otvoril tému bezpečnosti zábavnej pyrotechniky. Mužovi v ruke explodovala petarda kategórie F4, na ktorú nemal oprávnenie. Polícia ČR po incidente vydala dôrazné varovanie a zverejnila aj odstrašujúce video zo zásahu.
Krátko po polnoci 1. januára vyrazili českí policajti do ulice K Modřanskému nádraží, kde sa nachádzal ťažko zranený 46‑ročný muž. Po príchode zistili, že utrpel amputáciu pravej ruky, čiastočnú amputáciu ľavej ruky a mal aj rozsiahle poranenie v oblasti brucha. Hliadka z Modřan spolu s policajtmi pohotovostnej motorizovanej jednotky okamžite poskytla prvú pomoc. Najviac zasiahnutú končatinu zaškrtili turniketom a asistovali záchranárom, ktorí muža vo vážnom stave previezli do nemocnice.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre citlivé povahy a maloleté osoby!
Petarda kategórie F4 patrí len do rúk odborníkov
Podľa polície tragédiu spôsobila petarda kategórie F4. Ide o profesionálnu pyrotechniku, ktorú môže odpaľovať len osoba s odborným osvedčením, tzv. "preukazom odpalovača". "Pokiaľ túto kategóriu obsluhuje ktokoľvek bez príslušného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, hrozí nielen takto vážne zranenie, ale vec môže byť kvalifikovaná ako trestný čin nedovoleného ozbrojovania, za čo hrozí až niekoľkoročný pobyt za mrežami," upozorňuje polícia.
Policie ČR apeluje na verejnosť, aby pri manipulácii s pyrotechnikou dodržiavala všetky bezpečnostné pokyny:
- používať len kategórie, na ktoré má človek oprávnenie,
- riadiť sa návodom,
- neodpaľovať pyrotechniku pod vplyvom alkoholu,
- nemanipulovať s nevybuchnutými kusmi.
"Jedno chybné rozhodnutie vám môže zmeniť celý život. Takéto zranenia nehrozia len vám, ale aj ľuďom vo vašom okolí," upozorňuje polícia.