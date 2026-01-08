Prezident Pavel navštívi Vatikán, prijme ho pápež Lev XIV.

PRAHA - Český prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštívia 19. januára Vatikán. Prijme ich pápež Lev XIV. a v pláne je tiež rokovanie so štátnym sekretárom Vatikánu Pietrom Parolinom. Vo štvrtok o tom na svojom webe informoval Pražský hrad.
Naposledy sa podobná návšteva uskutočnila v roku 2015, keď vtedajšieho prezidenta Miloša Zemana prijal pápež František. Keď sa novou hlavou katolíckej cirkvi stal Lev XIV., český prezident Pavel ho v gratulačnom liste pozval na návštevu ČR. Česko z pápežov naposledy navštívil Benedikt XVI. v roku 2009.
ČR je jedna z mála európskych krajín, ktorá nemá zmluvne upravené vzťahy so Svätou stolicou. Ďalší pokus o schválenie takejto zmluvy sa uskutočnil v roku 2024, keď dokument v Prahe podpísali sekretár Parolin a vtedajší český premiér Petr Fiala. Vlani v marci zmluvu napriek výhradám schválili českí poslanci, senátori sa však pre značné pochybnosti o jej ústavnosti následne obrátili na Ústavný súd. Na podpis k prezidentovi sa tak zatiaľ nedostala a do rozhodnutia súdu ju ani nie je možné ratifikovať.
Podľa Pavla je dohodnutá zmluva v rozpore s ústavným poriadkom. Vo vyjadrení pre Ústavný súd uviedol, že dokument ako celok narúša východiskové ústavné princípy ČR ako zvrchovaného, sekulárneho a republikánskeho štátu a že zavádza privilegované postavenie katolíckej cirkvi.