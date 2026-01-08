AKTUÁLNE Vražda kúsok od Bratislavy: Na mieste je polícia! PRVÉ informácie o tom, čo predchádzalo tragédii

SVÄTÝ JUR - Brutálna vražda kúsok od Bratislavy. Polícia infomovala, že v stredu večer došlo k fyzickému útoku v chatovej oblasti vo Svätom Juri, ktorý sa odohral medzi viacerými mužmi.
"Policajti Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave aktuálne vykonávajú procesné úkony v súvislosti s prípadom obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorému došlo včera vo Svätom Jure v chatovej oblasti," uviedla polícia.
"V čase okolo 20:11 hod. sme na čísle 158 prijali oznámenie o fyzickom útoku, ktorý sa odohral medzi viacerými mužmi. Po príchode hliadky bolo zistené, že sa na mieste nachádza jedna zranená osoba mužského pohlavia, ktorá aj napriek poskytnutej pomoci hliadkami zraneniam podľahla," objasnili. Na osobnej slobode boli na mieste policajtmi obmedzení dvaja muži vo veku 31 a 53 rokov.
"V rámci procesných úkonov bolo vyšetrovateľom krajskej kriminálky začaté trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní," dodali.