Republika pred voľbami inkasovala tvrdú ranu! YouTube robí poriadky: Pomýlená Lívia hovorí o nehanebnej cenzúre...

archívne video:

„Z večera do rána YouTube vymazal niekoľko kanálov, ako je napríklad Konzerva, v ktorej sa angažujem ja alebo Kulturblog a ďalšie iné. Nie je to nič iné, ako brutálna cenzúra,“ povedala zdrvená Lívia vo svojom reakčnom videu. Podľa mladej konšpirátorky je odstránenie kanálov snahou o zmanipulovanie najbližších volieb. „Takisto sa to dialo aj v predošlých voľbách, že sa systematicky nárazovo mazali stránky, a tak je to aj teraz a je to nechutné,“ komentovala situáciu.

Zdroj: Facebook/ Konzerva

Nejde však o žiadnu cenzúru, zrušenie kanálov bolo odôvodnené opakovaným porušeným tzv. „community guidelines“ alebo pravidlami komunity YouTube. Aj keď sa poškodení odvolávajú na porušovanie slobody slova a na ich cenzúru zo strany systému, opak je pravdou. Pri zakladaní kanálu musí každý tvorca súhlasiť s podmienkami platformy, na ktorú sa svoj obsah rozhodne zverejňovať. Niet sa preto čomu diviť, keď je prirodzenou reakciou na porušovanie týchto pravidiel vylúčenie z platformy.

Zdroj: Facebook/ Lívia Pavlíková

Ich obsah bol extrémistický: Budeme svedkami ďalšieho rušenia obsahu, tvrdí odborník

Na celú vec sa pozrel aj Ondrej Macko, šéf portálu Touch It. „Osobne si myslím, že k zrušeniu tohto kanálu došlo z dôvodu posúdenia obsahu ako extrémistického, konšpiračného a porušenia práv skupín ľudí,“ hodnotí Macko. Podľa odborníka by mohlo k podobným praktikám dochádzať aj v budúcnosti. „Rovnako si myslím, že budeme svedkami častejšieho rušenia kanálov z dôvodu tlaku na sociálne siete vrátene YouTube hlavne zo strany EÚ, aby sa tak stalo,“ okomentoval údajnú „cenzúru“.

Zdroj: Archív O.M.

Zasiahnutý bol aj parlamentný poslanec: S Kulturblogom a Líviou sú prepojení už dlho...

Cieľom preventívneho zásahu sa stal aj kanál parlamentného poslanca Milana Mazureka, ktorý do Národnej rady pricválal na chrbte extrémistickej ĽSNS, a ktorý bol sám postavený pred súd za svoje extrémistické konanie. Dnes už poslanec mimoparlamentnej Republiky dlhú dobu úzko spolupracoval s ďalším odstráneným kanálom Kulturblog, ktorý mal najskôr skrytú a neskôr aj verejnú politickú podporu.

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Samotná Lívia, ktorá celú pseudokauzu spopularizovala, bola ešte prednedávnom členkou zoskupenia Kulturblug, pričom jej manžel Dávid Pavlík je dodnes jeho členom. Ešte pri vzniku projektu sa trio mladých ľudí v zoskupení Dávid Pavlík, Lívia Pavlíková (Garčalová) a Ján Pastuszek prezentovalo ako nezávislé a apolitické, opak bol však pravdou.

Na spoluprácu s vtedajšou ĽSNS poukázal aj poslanec Ján Benčík vo svojom blogu na webe Denníka N. Neskôr však vyšli s kožou na trh a portál Kulturblog sa stal hniezdom názorov a postojov Milana Mazureka.