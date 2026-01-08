Plačková pod paľbou kritity: 18 eur za 3 kávy? Bloger ju zvozil pod čiernu zem!

DONOVALY - Takmer 18 eur za tri kávy v papierových pohároch spustilo na sociálnych sieťach poriadnu búrku. Barista nešetril kritikou na adresu novootvorenej kaviarne Zuzany Plačkovej na Donovaloch, čo influencerka nenechala len tak.
Na sociálnych sieťach sa v posledných dňoch šíri reakcia baristu a nadšenca do kávy Filipa Lörinca, ktorý navštívil novootvorený podnik Zuzany Plačkovej na Donovaloch. Najväčšiu pozornosť pritiahla suma, ktorú zaplatil za tri objednané nápoje. O svojej skúsenosti napísal aj rozsiahly článok na stránke blogokave.sk. „Všetci vieme, že Donovaly nie sú miestom pre cenovo senzitívnych ľudí, ale napriek tomu sme ostali zaskočení. V kaviarni influencerky Zuzany Plačkovej sme za tieto tri nápoje v papierových pohároch nechali 17,90 €. Toto je nový slovenský Aspen," skonštatoval na Instagrame.
„Najlacnejšie bolo cappuccino (4,50 €), dvojité espresso stálo 5,50 € a matcha latte bez sirupu 7,90 €. A napriek tomu, že bolo matcha latte najdrahšie, bolo aj najhnusnejšie. Malo akúsi omietkovú penu, ktorá sa nie a nie rozpadnúť," zvozil Plačkovú pod čiernu zem. Netrvalo to dlho a Plačková sa k tejto negatívnej recenzii vyjadrila. „Vždy, keď otvorím nejakú novú kaviareň, vždy, vždy, vždy vyjde nejaká recenzia. A nikdy nie dobrá," vyjadrila sa influencerka.