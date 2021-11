VIDEO Do Sulíka sa pre kauzu s výletom do Dubaja pustila aj opozícia: Danko a Fico poriadne pritvrdili!

Danko prehovoril k "účastníkom zájazdu"

Prvý bol na rade predseda SNS Andrej Danko, ktorému tiež táto kauza neunikla. "Vážení účastníci zájazdu," prehovoril familiárne k Sulíkovi a spol. Danko. "Verím, že si všetky náklady aj ubytovanie, vrátane letu zaplatíte. Špeciálne vy, pán Sulík," dodal Danko.

Kde beriete tú drzosť? Pýta sa

Danko však nekončí. "Kde beriete tú drzosť, zobrať si na palubu štátneho lietadla rodinných príslušníkov? Čo sa potom čudujete, že ľudia kritizujú takéto kroky aj vo vzťahu k prezidentke Slovenskej republiky. Vyzývam aj ostatných, aby sa prestali zneužívať štátne lietadla," opakuje Danko.

VIDEO Tlačová konferencia Smeru-SD:

Ten, kto však reakciu poriadne okorenil, bol určite Robert Fico z opozičného Smeru-SD, ktorý Sulíkovi odporúčal aby "mu konečne zobrali tie drogy", pričom takto si nazval aj celý tlačový brífing. Ten začal všeobecnou kritikou aktuálnych vládnych pomerov a nezabudol ani na novinárov.

Sulík neponúkol slovenskej verejnosti nič, tvrdí Fico

"Ja sa pýtam, čo všetko ešte musí minister takejto vlády urobiť, aby to bol dôvod na odstúpenie?" pýtal sa Fico na brífingu v kontexte odvolávania ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Toho kritizujú za únik 24 miliónov eur pre schránkové firmy. Nakoniec prišlo aj na Sulíka. "My sme odvolávali ministra hospodársva, ale pochopiteľne on, ako aj ostatní ministri, je neodvolateľný. Lebo vedia, že v prípade tohto pádu by padla celá vláda," hovorí sklamaný Fico.

Zmluva na výlet, toto môže urobiť len zhúlený človek

"Rozhodol sa, že odcestuje na jeden veľký výlet do Dubaja za štátne peniaze. Aj v hoteli býval za štátne peniaze, ale on tam robí reklamu poliickej strane SaS, čo je vážny konflikt záujmov," kritizuje Fico. "Prosím vás, už mu zoberte tie drogy, lebo on stratil akýkoľvek zmysel pre realitu," zdôvodnil Fico svoj zámer kritizovať ministra. "V delegácii je dcéra pána Sulíka, čo by bolo v poriadku, lenže my máme zmluvu, ktorá hovorí o vzťahu medzi ňou a ministerstvo. My to voláme zmluva o výlete, nie o spolupráci," konštatuje opozičný líder.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Sulík chce dnes vysvetľovať

Sulík pritom sľúbil celú situáciu vysvetliť na dnešnom poobednom brífingu a na sociálnej sieti píše o tom, že povie "Ako to bolo".