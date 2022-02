Danka dostihol koronavírus! Bývalý šéf parlamentu opísal ťažké chvíle: Tri dni som ledva prežíval, je to šialená choroba

Bývalý predseda parlamentu o svojej chorobe informoval v deň, keď sa konajú protesty starostov alebo iné aktivity proti obrannej zmluve s USA. "Mne to dnes moje zdravie nedovolí prísť medzi vás. Mám Covid a tri dni som ledva prežíval. Je to šialená choroba. Vyjadrujem obrovskú úctu každému, kto to prekonal," uviedol.

Počas týchto dní vraj mal o čom premýšľať. "Budem už rozprávať veci nahlas tak, ako sú. Chápem stavy a bezbrannosť ľudí pri tejto chorobe. Chápem beznádej, kedy neviete, čo si presne dať," povedal s tým, že verejne ďakuje "odvážnym lekárom, ktorí nepočúvajú mediálnych mudrlantov."

"Obvolávate v zúfalstve kamarátov, pomaly neviete rozprávať ani dýchať. Potom vám povedia, že predsa len ten ´zlý´ Ivermectin a Isoprinosine. A ešte ideálne ruský imunopreparát. No už je vám tak zle, že neviete prehltávať ani tabletky. Druhý deň už necítite hrdlo, tretí začne kašeľ. Nič nedokážete jesť a len akýmsi zázrakom na štvrtý deň to prejde," pokračoval.

"Viete páni, dostali ste to tam, že každý trepe iba o očkovaní. Zažil som onkologickú operáciu a viem, čo je bolesť. Nikdy som ju na PR nezneužíval. Viete, že aj očkovaní trpia a sú chorí," odkázal a dodal, že nikdy nehovoril, kto sa má alebo nemá dať očkovať. "Nech sa každý rozhodne slobodne. To, čo mi vadí, že dva roky nie je systém pre pacientov. Ja som sa vynašiel cez kamarátov, ale čo majú robiť ľudia, ak nemajú to šťastie. Ak sa pýtajú, čo majú robiť. To im má pomôcť tá zmes inštrukcií a nezmyslov, ktorú im pošlete?," pýta sa.

Jeho vraj zachránil 2 tabletky Ivermectinu denne, 2 tabletky Isoprinosine trikrát denne a k tomu jedna tabletka Polyoxydonium. Okrem toho siahol aj po spreji do nosa a hrdla a pomohla mu podľa jeho slov aj kombinácia všetkých možných vitamínov.

Zároveň si však kopol aj do politických konkurentov, keď povedal, že je nahnevaný, pretože v tomto stave "bezbranne pozeral relácie, kde Hlas-SD v protekčnom mediálnom priestore klame." "Peter aj kvôli tebe a Kmecovi tu budú americké vojská, kvôli tvojej politike a bratríčkovaniu sa s prezidentkou. Hráš na milión strán, pridaj sa k nám a porazíme toto, čo tu je. Ak vôbec ešte môžeš."

Andrej Danko ešte minulý rok v lete pre uviedol, že sa nedal zaočkovať ani ruskou vakcínou Sputnik V.