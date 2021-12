ROZHOVOR Danko hovorí o ďalšej Studenej vojne: Nešťastím Slovenska nie je koronavírus, ale Sulík, Matovič a Kollár!

V rozhovore sa dozviete:

Ako bývalý predseda parlamentu hodnotí aktuálnu politickú situáciu?

Neľutuje vládu so Smerom a Mostom?

Sú pre neho potenciálni partneri ĽSNS a Republika?

Je už zaočkovaný?

Ako reaguje na slová vlády o povinnom očkovaní

Pán Danko, v aktuálnom volebnom období nie ste v parlamente, čo teda robíte v bežné dni?

- Už po voľbách som hovoril, že som sa najprv musel rozhodnúť, či vôbec v politike budem pokračovať. Som vďačný ľuďom, ktorí pri mne minulý rok stáli. Bolo to naozaj hektické obdobie, išli sme v podstatne od začiatku, v niektorých prieskumoch sme mali nula percent. Rozmýšľal som nad tým, čo sa to vlastne deje. Nechápal som tomu, že Richard Sulík, Igor Matovič a Boris Kollár idú zostavovať vládu, a že Matoviča dokonca vo voľbách volilo 25 percent ľudí. To obdobie bolo určite horšie ako to, čo prežívam teraz. Mám sa lepšie, pretože opäť cítim podporu ľudí, vidím, že sa ku nám opäť vracajú. Musel som sa doslova zbaviť niektorých ľudí, ktorí sa okolo mňa mali dobre a následne ma opustili a zradili. Čiže, beriem to ako skúšku života.

Neľutujete spätne, že ste do vlády so Smerom a Mostom išli?

- Priznám sa, že som nad tým často premýšľal. Treba si uvedomiť, že v rokoch 2012 až 2016 vládol Robert Fico sám, ja som ho vôbec nepoznal. Následne, v roku 2016 čakalo Slovensko viacero výziev – boli sme predsedníckym štátom v Rade Európskej únie, chodili sem svetové delegácie, a na druhej strane mi volali Sulík, Matovič a Kollár. Vtedy som na jednej tlačovej konferencii povedal, že ak oni budú vládnuť, bude to deštrukcia štátu, pretože ani veštec nevie, čo vymyslia zajtra.

Vláda s Ficom a Bélom Bugárom bola ťažká, napriek tomu však verím, že ak Slováci teraz vidia vládnuť Sulíka, Kollára a Matoviča, musia rozumieť môjmu rozhodnutiu. Takisto som nesníval o vláde a často som mojim koaličným partnerom hovoril, že som ich chcel politicky odstaviť a teraz s nimi musím vládnuť. Sú veci, ktoré už nezmením a aj som sa poučil z tohto obdobia.

Pýtam sa z dôvodu, že SNS sa v prieskumoch dlhodobo drží pod hranicou zvoliteľnosti, na úrovni zhruba 3,6 percenta. Čo na tieto čísla hovoríte? Nie je to pre vás vysvedčenie po vláde so Smerom?

- Táto situácia tu už raz bola. Po tom, ako som sa stal predsedom SNS, sme prakticky až do roku 2015 mali volebné preferencie nízke, pod štyrmi percentami, následne sme sa v roku 2016 dostali do parlamentu a aj do vlády. Toto obdobie je dobré na očistenie vzťahov, prestal som s veľa ľuďmi komunikovať. Vidíme nárast oproti situácii po voľbách. Ľudia teraz môžu vidieť vládu, kde napríklad podpredsedníčka vlády Veronika Remišová nevie ani to, aká je výška DPH a podobne. Ak takto budú pokračovať, verím, že aj naše čísla budú rásť.

Na aké hodnoty by ste sa chceli dostať?

- Už som v politike dosť dlho na to, aby som sa s niekým pretekal o preferencie. Už po minulých voľbách som hovoril, že dôležité je vedieť dohodnúť sa s tými, s ktorými sa dajú presadiť zmeny. Nemá to byť súťaž, koľko by sme chceli mať percent, pretože každý politik by ich chcel mať čo najviac. Verím tomu, že už nebudú veriť klamárom. Keď vidím Kollára, ktorému som odovzdal kanceláriu Národnej rady a funkčnú Národnú radu, čo urobil s parlamentom a ako dokáže ľudí klamať, tak mi je z toho zle. Mnohí Kollárovi veria, že to robí pre ľudí, no ja sa čudujem, prečo konečne nerozmýšľajú. Reálne fakty nepustia. To, čo oni spustili v spoločnosti, je nebezpečné pre spoločnosť, ale aj pre nich samotných.

Kto sú pre vás potenciálni partneri? Vedeli by ste si predstaviť vládu aj s extrémistami, ako sú ĽSNS a Republika?

- Mňa do tejto skupiny ľudí neťahajte, vždy som vládu s nimi vylúčil. ĽSNS a jej členovia sú neakceptovateľní v Moskve, aj keď sa tam radi obracajú. Veď keď som bol predsedom parlamentu, tak som pre ĽSNS viackrát zažil medzinárodnú blamáž, keď delegácie parlamentov odmietli rokovania na úrovni Kotlebu a jeho členov. Ak Milan Uhrík, ktorý aktuálne sedí v parlamente, tvrdí, že si nezdravil Kotlebu pozdravom na stráž, tak hovorím, že klame. Ukázalo sa, že ani liberálne, ani ultranacionálne strany nemôžu zostavovať vládu a reprezentovať Slovensko v Bruseli či v iných krajinách.

Ako hodnotíte aktuálne opatrenia? Ľudia sa sťažovali, že veľakrát boli veľmi chaotické. Prv bol lockdown pre neočkovaných, následne pre všetkých, teraz uvoľnenie opatrení pre očkovaných a prekonaných…

- To, čo sa tu teraz deje, nech je veľkým poučením pre každého Slováka. Kľúče od miešačky, teda riadenie štátu dali ľudia z rôznych dôvodov človeku, ktorý využil politiku len na zištné dôvody. Tieto opatrenia hodnotím ako výsledok chaosu. A ten chaos je výsledok nepripravenosti ľudí, ako je Sulík, Kollár a Matovič. Počúvame o tejto trojici, ako si medzi sebou nadávajú, ich nezaujímajú ľudia. Aj na Kollárovi vidno, ako si z ľudí robí dobrý deň. Zoberte si reformu nemocníc – Kollár chodil po nemocniciach, potom sa postavil s Petrom Visolajským a banskobystrickým županom Jánom Lunterom v parlamente a hovoril, ako je proti tejto reforme a nakoniec sa aj tak odhlasuje, to čo je? Keď prišiel Peter Pellegrini ako premiér s vtedajšou ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou a predstavili stratifikáciu nemocníc, tak som rovno povedal aj Ficovi, aj Bugárovi, že ak toto prejde, SNS z vlády odchádza.

Váš postoj k očkovaniu je nemenný? Prípadne ste sa už dali zaočkovať, alebo to ešte plánujete?

- V roku 2016 som tŕpol, že mám rakovinu a vybrali mi niekoľkocentimetrový nádor zo žalúdka. Z toho dôvodu musím svoj zdravotný stav a prípadne očkovania konzultovať s lekárom. Táto téma nateraz nie je uzavretá. Ale mám v rodine príbuzných, ktorí sú očkovaní, dokonca aj moji rodičia sú očkovaní. Nikdy som však nikomu neprikazoval, aby sa dal, alebo nedal očkovať, je to jeho slobodné rozhodnutie. Koronavírus je až tretí v štatistikách úmrtí na Slovensku. Prvá je rakovina a druhé srdcovo-cievne choroby. A 80 percent z tých, ktorí minulý rok zomreli, boli ľudia nad 64 rokov. Ide o zraniteľné skupiny osôb, pri ktorých rozumiem dôvodu, že sa dali zaočkovať. Ale nie som zástanca očkovania malých detí či nútenia mladých ľudí a žien do očkovania. Nie som žiadny antivaxer, len analyticky a rozumne zmýšľajúci človek. Nechcem nikomu ublížiť. A ľudí, ktorí majú rovnaký problém, nemôžeme diskriminovať len pre to, že nie sú očkovaní. Odmietam podliehať týmto tlakom a vyhrážkam.

Ako reagujete na slová členov vládnej koalície o povinnom očkovaní? Súhlasíte s týmto návrhom?

- Žiadna povinnosť ako príkaz nebude účinná, ak ten, ktorý to navrhol, nemá v rukách argumenty. Chcem, aby sme už žili normálny život, ale nechcem žiť v spoločnosti, kde sa bude treba každý polrok očkovať, veď to je choré. Ak budem mať všetky potrebné informácie, nemám problém ľuďom povedať – poďte na očkovanie, pretože iného riešenia niet.

