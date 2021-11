MIMORIADNE Situácia je kritická! Konzílium rozhodlo, OPATRENIA sú prísne: Navrhujú obmedzenie pohybu

Od pondelka bude na Slovensku v najhoršej čiernej fáze takmer polovica okresov. Epidemiologická situácia sa zhoršuje rýchlejšie, než ukazovali pôvodné predpovede ministerstva zdravotníctva. Okrem toho už na Slovensku máme aj infekčnejší subvariant delta plus a miera zaočkovanosti rastie len pomaly.

VIDEO Odborníci informujú o výsledkoch rokovania a aktuálnej situácii

Aktualizované 11:15 Situácia nebude určite lepšia na Vianoce, ako je teraz, zdôraznil Mišík na margo stavu v nemocniciach. Dôvodom je aj to, že hospitalizácie sú oproti novým prípadom o niekoľko týždňov oneskorené. Takže aj keď sa zlomí krivka rastu prípadov hneď, situácia v nemocniciach sa bude ešte zhoršovať.

Aktualizované 11:14 Vyhneme sa lockdownu?

"Závisí to len od nás. Vírus sa šíri medzi ľuďmi a šíri sa len toľko, koľko mu dovolíme. Keby sa dodržiavali už dnes platné opatrenia, tak by sme ani nemuseli uvažovať o sprísňovaní," odpovedala Koščálová. "Konzílium považuje sprísnenie opatrení v súčasnej situácii za nevyhnutné," povedal Mišík. Niektoré nemocnice sú už teraz na maximách kapacít. Počas predchádzajúcej vlny to bolo až vo februári a marci.

Aktualizované 11:13 "Predpokladáme, že tieto opatrenia by mohli byť prijaté. A veľmi v to dúfame," povedala Prokopová. "Dúfame, že to nedopadne ako v decembri minulého roku, dúfame, že sme sa z toho poučili," dodala. Odborníci podľa nej silne apelujú na vážnosť situácie. Je to minimálne také intenzívne, ak nie ešte intenzívnejše, než pred rokom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 11:04 Delta plsu je infekčnejší subvariant a spôsobuje ťažší priebeh

"Je to druh vírusu, ktorý je infekčnejší, doba nákazlivosti je kratšia od doby, kedy sa prejavia klinické príznaky. Ukazuje sa, že aj ochorenie, ktoré spôsobí má ťažší priebeh," povedala o novom variante delta plus Prokopová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 11:02 Obmedzenie pohybu si konzílium podľa Koščálovej predstavuje vo forme zákazu vychádzania. Teda tak, ako sú pravidlá definované v COVID automate. Výnimky by však boli rozšírené o očkované osoby a tých, čo prekonali koronavírus.

Aktualizované 10:57 Konzílium svoje návrhy odovzdá ministrovi zdravotníctva a predsedovi vlády. Či budú platiť v takomto znení a odkedy, to závisí na politikoch. Podľa Prokopovej by to však malo byť čo najskôr.

Aktualizované 10:53 Odporúčania konzília odborníkov

- obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch

- zaviesť OTP COVID preukazy (očkovaní, testovaní, tí, čo prekonali COVID) na vstup do zamestnania od červených okresov

- zaviesť home office od červených okresoch

- v bordových a čiernych okresoch obmedziť vyúčbu v školách na dva týždne

- od bordových okresov obmedziť prevádzky od bordových okresov

- zakázať v čiernych okresoch rizikové aktivity ako sú svadby, večierky a spoločenské večere

- navýšiť počet lôžok

Návrhy na zvýšenie zaočkovanosti

- vyplácať zvýhodnenú COVID PN len očkovaným

- zrýchliť očkovanie treťou dávkou, výrazne motivovať na očkovanie prvou dávkou

- zaangažovať regionálnych politikov

- zvážiť povinné očkovanie niektorých skupín, ako je to v iných krajinách

- vynaložiť maximálne úsilie na zvýšenie zaočkovanosti ako jediného nástroja na zvládnutie 3. vlny

- použiť všetky dostupné prostriedky na dodržiavanie opatrení

Aktualizované 10:51 "Vnímame, že reštriktívne opatrenia by sa mali týkať najmä neočkovaných," povedala Elena Prokopová. Opatrenia sa podľa nej môžu pre zaočkovaných uvoľniť len vtedy, keď bude mať konzílium mať záruku toho, že budú dodržiavané. "Na to, aby sme takéto rozhodnutie umožnili, je veľmi potrebné prijať rozhodnutia kompetentných orgánov, ktoré nebudú populárne," dodala Prokopová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 10:45 Koščálová uviedla, že pri súčasnom raste hospitalizovaných sa všetky plánované covidové lôžka zaplnia už za tri týždne. "Znovu hovoríme o možnosti kolapsu zdravotného systému," dodala.

Aktualizované 10:44 Silné slová primárky Aleny Koščálovej

"Dnes sa k vám chceme prihovoriť inak, ako minule. Dôvodom je to, že zažíva deja vu spred roka, spred vianočných sviatkov. Prečo sme sa ako spoločnosť nepoučili?" Hovorí o tom, ako v nemocnici stretávajú neočkovaných vo vážnom stave a počúvajú dôvody, prečo sa neočkovali. Niektorí im ako chronickým pacientom dokonca neodporučili očkovanie a niektorí dokonca na COVID ani neverili.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 10:42 Už viac ako 50 % ľudí nad 18 rokov, teda dospelej populácie, je už zaočkovaných.

Aktualizované 10:41 Z hospitalizovaných pacientov viac ako 20 percent zomiera. Šéf IZA upozornil, že počet hospitalizácií rastie rýchlejším tempom než takto pred rokom.

Aktualizované 10:40 "Vidíme, že napriek očkovaniu sa niektoré osoby môžu dostať do nemocníc. Avšak ide väčšinou o staršie osoby, alebo ľudí s pridruženými problémami. Práve pre nich je dôležitá tretia booster dávka," povedal Mišík.

Aktualizované 10:38 "Za uplynulý mesiac bolo 8 z 10 pacientov nezaočkovaných. Čo sa týka zaočkovaných pacientov, osoby sú vo vyššom veku a veľmi často majú aj pridružené ďalšie ochorenia," informoval šéf Inštitútu zdravotnách analýz Matej Mišík. Do nemocníc za minulý mesiac prijali viac ako 4-tisíc nezaočkovaných osôb, zaočkovaných bolo niečo pod tisíc.

Aktualizované 10:37 Situácia sa naďalej zhoršuje rýchlo. Denne pribúda viac ako 6-tisíc prípadov. V nemocniciach je takmer dvetisíc prípadov, čo je 45-percentný nárast oproti minulému týždňu.

Aktualizované 10:30 Podľa našich informácií sa malo konzílium zaoberať aj otázkou povinného očkovania u istých skupín.

Najhoršie obdobie za posledné mesiace

"Je to zrejme najhoršia vec, ktorú za posledné mesiace zažívame," povedal minister zdravotníctva po rokovaní vlády v súvislosti s pandemickou situáciou. Upozornil na vysoký rast pacientov a úmrtí a opäť vyzval ľudí na očkovanie. "Mnohým okresom chýba len málo na to, aby dosiahli požadovanú úroveň," uviedol.

"Verím, že opatrenia, ktoré konzílium navrhne, budú spočívať v dvoch veciach - v slobode pre očkovaných, aby mali výhody, ale súčasne musia prísť jasne vynútiteľné pravidlá pre nezaočkovaných," uviedol s tým, že ak v čiernom okrese otvoria prevádzky, musia tam byť len očkovaní, a to vrátane zamestnancov.

Ak sa situácia bude naďalej zhoršovať, lockdown je jednou z možností. "Nikdy sme ju nevylúčili, ale verím, že k tomu nedôjde," uviedol. Situácia je tak zlá, že budú musieť byť prijaté opatrenia, ktoré krivku sploštia. Denne pribúda priemerne okolo 5300 prípadov. Lengvarský zároveň vyzval ľudí, aby dodržiavali vyhlášky, ktoré vláda schváli.

Rozdelenie okresov od 8. novembra

Fáza ostražitosti (oranžová farba): okres Komárno a Šaľa

V 1. stupni ohrozenia (červená farba) budú okresy Bratislava I.- V., Dunajská Streda a Galanta.

V 2. stupni ohrozenia (bordová farba) budú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Dolný Kubín, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Košice I.- IV., Košice-okolie, Levice, Malacky, Myjava, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce a okres Zvolen.

V najhoršej čiernej fáze (3. stupeň ohrozenia) sa ocitnú okresy Banská Bystrica, Bardejov, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Humenné, Kežmarok, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom.