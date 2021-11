Riaditeľ bardejovskej nemocnice: Priebeh COVID-u je oveľa rýchlejší! Tretia vlna je epidémiou nezaočkovaných

Ministerstvo zdravotníctva ešte koncom augusta predpokladalo, že tretia vlna určite nebude taká zlá ako tá predchádzajúca. Každým týždňom sa však situácia zhoršovala a predpoklad 3500 pozitívnych denne sme rýchlo prekonali. Vrchol je v nedohľadne a čo je horšie, plnia sa aj nemocnice. Mnohé, najmä na severe a východe Slovenska, sú na maximách z druhej vlny. Výnimkou nie je ani Bardejov.

Stále nízka zaočkovanosť

Hospitalizovaných je na Slovensku aktuálne takmer 1900 pacientov. Doposiaľ najviac pacientov ležalo v nemocniciach k 1. marcu 2021, kedy vrcholila druhá vlna. K tomuto číslu sme sa dostať nemali, no teraz nie je nič vylúčené. Dôvodom šírenia je najmä nízka miera zaočkovanosti na Slovensku. Plne zaočkovaných máme len okolo 45 percent a sme na chvoste krajín Európskej únie. Aby toho nebolo málo, na Slovensku už potvrdili aj infekčnejší variant delta plus.

Zdroj: MZ SR

Bardejov patrí k okresom na Slovensku, ktoré majú mieru zaočkovanosti pod 40 percent. Podľa posledného hodnotenia COVID automatu je v okrese vysoká úroveň komunitného šírenia koronavírusu a pozitivita je na úrovni takmer 40 percent. Bardejovská nemocnica je obsadená COVID pacientmi na 70 percent, miesto na umelej pľúcnej ventilácii už nemajú a čoskoro obmedzia aj tzv. bielu medicínu.

Miesto na UPV už nemáme

V bardejovskej nemocnici je momentálne hospitalizovaných 33 pacientov, z toho 4 sú na umelej pľúcnej ventilácii (UPV). Dvaja pacienti sú na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) a piati pacienti na vysokofrekvenčnej liečbe kyslíkom (tzv. high flow) a zvyšní všetci sú na kyslíku.

Zdroj: Veda pomáha

„Momentálne máme v zmysle príkazu ministra v rámci reprofilizácie k dispozícii 44 lôžok, obsadenosť je na úrovni okolo 70 percent. Problémom je, že nemáme žiadne voľné lôžka pre pacientov na UPV,“ povedal v rozhovore pre Topky riaditeľ nemocnice Petko. Celkovo mali v tretej vlne hospitalizovaných 136 pacientov, z ktorých 23 koronavírusu podľahlo. Od začiatku pandémie bolo v nemocnici celkovo hospitalizovaných 957 pacientov a 242 zomrelo.

Zasadne krízový štáb

Bardejov je v čiernej fáze od 18. októbra. Doteraz síce nebolo potrebné obmedziť tzv. bielu medicínu a lekári zatiaľ stále vykonávajú ambulantnú starostlivosť aj plánované operačné výkony, no od budúceho týždňa to zrejme bude nevyhnutné.

Aktuálne čaká na 1. dávku len 10 ľudí a na 2. dávku 130. Zdroj: Veda pomáha

„Obávam sa, že budúci týždeň budeme musieť pristúpiť k redukcii bielej medicíny. Ani nie tak kvôli lôžkam, ale kvôli personálu. Budeme musieť pravdepodobne utlmiť niektoré neakútne oddelenia, aby sme dočasne pomohli personálu na kovidových oddeleniach,“ uviedol riaditeľ s tým, že krízový štáb má rokovať v pondelok.

Tretia vlna je epidémiou nezaočkovaných

Nápor v nemocnici sa zvyšuje, pribúdajú hlavne pacienti v ťažkom stave, ktorí sú takmer všetci nezaočkovaní. Zo všetkých hospitalizovaných pacientov je 80 percent nezaočkovaných. „Z tých, ktorí sú hospitalizovaní a následne spadnú do ťažkého stavu, a nakoniec zomrú, to sú z 99 percent nezaočkovaní. Myslím, že sme na prístroji nemali žiadneho zaočkovaného pacienta,“ povedal Petko.

V kategórii 50+ je plne zaočkovaných 60,8 percenta, do 65 % chýba 1112 ľudí a do 75 % 3757 zaočkovaných. Zdroj: Veda pomáha

Niekedy to zistiť nestihnú, inokedy to pacient personálu nepovie. „Kým nám to povie, už je v bezvedomí na UPV, takže to nevieme zistiť, ale z drvivej väčšiny sú to všetko nezaočkovaní pacienti, ktorí končia v ťažkom stave a zomierajú,“ skonštatoval. Druhá vlna bola zlá najmä preto, že sme nemali žiadnu ochranu. Výhodou tretej vlny, ktorá mala ušetriť nemocnice a životy, je práve očkovanie.

Momentálne je to podľa epidemiológov, odborníkov i lekárov najsilnejšia a jediná zbraň proti ochoreniu COVID-19. V tom však na Slovensku premiantmi určite nie sme a začkovanosť v okresoch na severe a východe Slovenska je dramaticky nízka. „Tretia vlna je epidémia nezaočkovaných kovidových pacientov a úmrtia sú takmer na sto percent medzi nezaočkovanými pacientmi,“ ozrejmil riaditeľ.

V nemocnici ležia o 15 rokov mladší pacienti, ale aj deti

V čom vidí šéf bardejovskej nemocnice rozdiel oproti druhej vlne? „Rozdiel je v prvom rade vo veku. Dnes sú to o 15 rokov mladší pacienti alebo dokonca aj deti. My máme na detskom oddelení momentálne hospitalizované jedno dieťa,“ uviedol s tým, že kým predtým to pravidlom nebolo, dnes majú deti hospitalizované takmer pravidelne. „Vek je kľúčový, týka sa to výrazne mladších vekových skupín ako v druhej vlne,“ dodal na margo veku.

Vek však nie je jedinou zmenou. Iný je aj priebeh ochorenia. Stav pacientov, ktorí potrebujú vysokofrekvenčnú liečbu kyslíkom a následne ich musia napojiť na UPV, sa zhoršuje oveľa rýchlejšie. „Môžem potvrdiť, že je oveľa dramatickejší. Tí, ktorí to zvládnu bez toho, sa častejšie a hlavne rýchlejšie vracajú späť domov. Ale tí, ktorí spadnú do ťažkého stavu, pomerne rýchlo vyžadujú UPV a, žiaľ, potom veľká časť z nich zomiera,“ vysvetľuje Petko.

Situácia bude rôzna, záleží na zaočkovanosti okresu

Vrchol vlny sme mali mať podľa prvých predikcií rezortu vnútra už dávno za sebou. Realita je však iná a vrchol sa stále posúva, aktuálne by sme ho mali dosiahnuť na prelome novembra a decembra. Šéf nemocnice v Bardejov predpokladá, že by to mohlo byť koncom novembra. „Nemám všetky oficiálne dáta, ale pocitovo si myslím, že to bude rozdielne tam, kde je vysoká miera zaočkovaných hlavne ľudí nad 50 – 60 rokov a iná situácia bude napríklad tu v Bardejove, kde to percento zaočkovanosti je 40 percent z celkového počtu obyvateľov, čo je veľmi nízke číslo,“ uviedol.

Opäť veľké straty na životoch...

Práve to v týchto okresoch spôsobuje rýchlejší nárast prípadov, hospitalizácií a dramatické zhoršenie situácie. Aj epidemiológovia zdôraznili, že tretia vlna bude najmä regionálne špecifická. „Vzhľadom na to, že počet infikovaných nezaočkovaných narastá výrazne, predpokladám, že to môže vrcholiť koncom novembra, no za veľkých strát na ľudských životoch.

Podľa názoru Petka bude potom zrejme veľká väčšina už buď zaočkovaných, alebo premorených. „Tí, ktorí budú premorení a budú mať to šťastie, že to prežijú, tak budú mať protilátky a je málo pravdepodobné, že sa v krátkej dobe opäť infikujú,“ uviedol s tým, že aj časť zo zaočkovaných sa zrejme infikuje.

„Minimálne 20 percent koronavírus dostane, ale väčšinou vidíme, aj u našich zamestnancov, že má ochorenie ľahký priebeh a o 10 dní sa vracajú do pracovného procesu a sú bez komplikácii. Ale bavíme sa o ľuďoch plne zaočkovaných, teda dvoma dávkami s vybudovanou ochranou,“ dodal riaditeľ. Jedno je však isté. Tretia vlna nebude mať rýchly nárast a rýchly pokles. Krivka bude zrejme klesať dlhšie, než sa očakávalo a s vírusom budeme znova bojovať niekoľko mesiacov.