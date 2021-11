Hamran štartuje s detektormi! Z únikov materiálov z odpočúvanej chaty sú podozriví viacerí

archívne video

Kameru na poľovnícku chatu, ktorú si prenajíma Miroslav Bödör od štátu, inštalovali pre podozrenie, že sa tam narába s nelegálne zabitou zverou. Pytliakov chceli takto odhaliť príslušníci z nitrianskej expozitúry NAKA. Údajne mali vytipované aj osoby, ktoré porušovali zákon. Nasadenie odposluchov im na tento prípad odklepol nitriansky súd. Pytliactvo rieši NAKA od januára.

Zdroj: Topky/Maarty

"Tie záznamy sú kompletne sprocesnené. Nie je vylúčené, že by padlo obvinenie, možno aj do dvoch týždňov, maximálne mesiac. Nedá sa vylúčiť, že nebude žiadne obvinenie, ale ani to, že ich bude viac. Treba to nechať na vyšetrovateľov," povedal policajný prezident Štefan Hamran v relácií Na telo plus. "Tie dôkazy boli zaznamená v inej veci, keďže tam odzneli práve také informácie, ktoré vyvolávajú podozrenia, vyšetrovateľ to odstúpil do Očistca," dodal Hamran.

Prepisy záznamov mal k dispozícií aj sudca Špecializovaného trestného súdu Rastislav Stieranka, ktorý rozhodoval o predĺžení väzby pre Tibora Gašpara a ďalších obvinených. Napriek tomu im väzbu nepredĺžil. "Možno uviesť, že podľa poskytnutých prepisov rozhovorov nemal na konaní týchto osôb osobne participovať, alebo mať aspoň vedomosť o takom konaní, nikto z obvinených," vyhlásil Stieranka.