Gašpar je na slobode! PRVÉ FOTO a SLOVÁ policajného exprezidenta po prepustení z väzby

Gašparovi krátko po prepustení z väzby do reči nebolo. "Nebudem nič komentovať do právoplatného skončenia veci, lebo ešte to niekto zneužije proti mne," povedal. Venovať sa chce teraz obhajobe. Jeho obhajca Marek Para bol ohľadom stanoviska tiež skúpi. Ako uviedol, mediálne výstupy urobia po zrelej úvahe. Jeho klient si vraj teraz potrebuje hlavne oddýchnuť.

Bez dôvodov na predĺženie väzby

Ako informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová, senát T5 dnes "zamietol ako nedôvodnú sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR vo veci obvineného PaedDr. Tibora G. a spol. podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu z 26.10.2021, ktorým bolo okrem iného rozhodnuté aj o zamietnutí návrhu prokurátora na predĺženie lehoty väzby u obvinených PaedDr. Tibora G., Mgr. Róberta K., JUDr. Petra H., Mgr. Mariána Z. a Mgr. Milana M. " Tí sú stíhaných pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

"Senát dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu je vydané v súlade so zákonom a nezistil u obvinených zákonné dôvody na predĺženie lehoty väzby, ktorá im končí 5. novembra 2021," dodala Važanová.

„Úrad špeciálnej prokuratúry nie je oboznámený s obsahom rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, preto sa k veci nemôže bližšie vyjadriť, “ uviedol na margo rozhodnutia Najvyššieho súdu hovoca hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. "V každom prípade rešpektuje jeho rozhodnutie. Stíhanie obvinených osôb aj naďalej pokračuje, pričom súdy, ktoré rozhodovali o väzbe, konštatovali jeho dôvodnosť,“ dodal.

Súčasťou návrhu boli aj nahrávky z chaty

Sudca špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici minulý týždeň, 26. októbra, zamietol predĺženie väzby pre Tibora Gašpara a rovnaký postoj zaujal aj v prípade bývalého šéfa NAKA Petra Hraška, exriaditeľa protikorupčnej jednotky Róberta Krajmera a bývalých policajných funkcionárov Mariána Zetochu a i Milana Mihálika.

Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej musel Najvyšší súd rozhodnúť do 5. novembra 2021, dokedy platila pre spomínanú päticu väzba. „Návrhom, ktoré prokuratúra v tomto štádiu konania predložila sudcovi pre prípravné konanie, nebolo vyhovené. Avšak, využil som opravný prostriedok a podal som sťažnosť voči všetkým výrokom, ktoré sa týkali nevyhovených návrhov. V blízkej dobe bude o nich rozhodovať Najvyšší súd SR,“ uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek ešte minulý týždeň.

Súčasťou návrhu na predĺženie väzby boli aj obrazovo-zvukové záznamy, ktoré majú dokazovať snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhanie najzávažnejších trestných káuz.

25. októbra boli medializované nahrávky z chaty pri Leviciach, na ktorú chodili šéf strany Smer-SD Robert Fico a bývalý podpredseda strany a exminister vnútra Robert Kaliňák. Prítomný bol aj šéf bezpečnostnej služby Bonul Miroslav Bödör, ktorý je otcom Norberta Bödöra obvineného v kauze Dobytkár a tiež advokáti Marek Para a Pavol Gašpar. Pavol Gašpar je syn bývalého policajného šéfa Tibora Gašpara, Para ho zasa právne zastupuje v kauze Očistec.

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar bol zadržaný v rámci minuloročnej akcie NAKA pod názvom Očistec. Spoločne s ním boli zadržaní aj ďalší bývalí vysokopostavení policajní funkcionári. Medzi nimi bol exriaditeľ protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer, bývalý šéf NAKA Peter Hraško či bývalý šéf národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník.

Obvinenia sa týkali zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupcie.