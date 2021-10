KORONAVÍRUS Primátor Banskej Bystrice chce terasy nechať otvorené: Čaká na súhlas poslancov

Ján Nosko

Zdroj: TASR / Branislav Račko

BANSKÁ BYSTRICA - Aj tento rok oslovili zástupcovia Cechu hostinských mesto Banská Bystrica so žiadosťou o pomoc, pretože sprísňovanie opatrení pre pandémiu COVID-19 má stále negatívne dosahy na chod ich kaviarní či reštaurácií. Vonkajšie terasy na Námestí SNP môžu mať podľa nariadenia otvorené len do 31. októbra a pomohlo by im, keby ich mohli sprístupniť verejnosti na dlhší čas.