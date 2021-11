Vzbura v topoľčianskom fitnesscentre: Kašlú na COVID automat! Odkaz kompetentným

V praxi to okrem iného znamená úplné zatvorenie niektorých typov prevádzok a zariadení bez ohľadu na to, či je potencionálny zákazník očkovaný, alebo má potvrdenie o prekonaní ochorenia. Týka sa to reštaurácií, ubytovacích zariadení, wellnessov či finess centier. V jednom z tých topoľčianskych sa však majiteľ rozhodol po svojom. "COVID automat nás zaradil do čiernej farby a mali by sme uzavrieť naše fitness centrum. Nakoľko COVID automat nemá právnu záväznosť ostávame OTVORENÍ. Tešíme sa na Vás a vítame Vás vo Voľnej zóne," uvádza na svojom Facebookovom profile fitness centrum 365 Gym Topoľčany.

Odôvodnili to tým, že na tlačovej konferencii 14. októbra 2021 sa minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vyjadril, že COVID automat „má odporúčací charakter.“ "Čiže nemá nijakú právnu záväznosť a teda žiadneho občana, ani žiadnu obchodnú prevádzku nezaväzuje k jeho dodržiavaniu," uviedli.

"Občanov zaväzujú k povinnosti právne normy, podľa Ústavy Slovenskej republiky, čl. 13.,ods. 1 sú to nasledovné normy: povinnosti možno ukladať: a) zákonom, alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7, ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo c) nariadením vlády podľa čl. 120, ods. 2," citovali.

Ani jedno z toho podľa nich COVID automat nespĺňa. "Dokonca bol schválený iba uznesením vlády, ktoré nie je nariadenie vlády," uviedli. Dodali ešte, že zatvoriť prevádzku bez akejkoľvek pomocí štátu je "nonsens."

Zdroj: int

Na ich stranu sa postavila aj Únia Fitness Centier Slovenska. "Keby sa spojili viaceré fitness centrá, bol by obmedzeniam koniec. Zdôrazňujeme!!!! Fitness Centra za 100 % straty tržieb a najdlhší lockdown nedostali žiadnu štátnu pomoc," uviedli s tým, že prisľúbenú pomoc podľa nich nedostalo takmer 2000 prevádzok.

Za porušenie protiepidemických opatrení môže polícia v blokovom konaní udeliť pokutu do 1000 eur. V správnom konaní môže sankcia dosiahnuť až výšku 1659 eur.

