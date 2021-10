Muža napadol obrovský diviak: Takmer ho to stálo život! Dcéra opísala chvíle hrôzy, z jej slov mrazí

ČACHTICE – Obyvatelia Čachtíc nedávno zažili nepríjemnú skúsenosť! Po tom, ako poľnohospodári zozbierali všetku kukuricu na poli, sa zviera vyrútilo do dediny, kde napadlo muža. Toho museli s vážnymi zraneniami previesť do nemocnice. Okamihy hrôzy opísala jeho dcéra, ktorú na prichádzajúce nebezpečenstvo upozornil pes.

Celé sa to udialo v Čachticiach. Na poli robili poľnohospodári posledné práce, zbierali kukuricu, keď zrazu, pri poslednom riadku z tadiaľ vybehol asi 200-kilový diviak. Ten si to namieril rovno do obce, kde sa pohyboval ulicami a popri plotoch domov.

Diviaka si všimol pes Edo, ktorý na neho začal štekať, čo zaujalo jeho majiteľku, pričom zver sa zrazu rozbehla oproti nej. „Utekala som rýchlo za altánok, tak som vyšla na plot, odtiaľ som kričala na tatina a neviem, či som mu stihla povedať, že je tu diviak, alebo nestihla. Len tatino vyšiel spoza domu a vtom ho naberal diviak,“ uviedla pre tvnoviny.sk Silvia Kyselová.

Jej sa, našťastie, podarilo pred diviakom skryť. Jej otec však toľko šťastia nemal a podľa slov mladej ženy ho kanec asi trikrát nabral na kly. S 200-kilovým kolosom istý čas zápasil na zemi, no pri útoku stratil veľa krvi. Následne sa odplazil do domu, kde mu rodina zavolala pomoc. Odtiaľ ho previezli do trenčianskej nemocnice. Podľa hovorkyne Martiny Holecovej muž utrpel viacero tržných rán. „Najvážnejšie bolo zasiahnutie svalovej artérie, ktorá krvácala. Aktuálne je v stabilizovanom stave,“ poukázal Holecová.

Kukuričné polia sú pre diviaky tzv. švédskymi stolmi. Skrývajú sa tam pred nebezpečenstvom a majú tam dostatok potravy. Miestni poľovníci ľuďom radia, že ak sú svedkami toho, ako sa v ich okolí pohybuje diviak, nemali by sa k nemu za žiadnych okolností približovať, a to ani v prípade, že sa nespráva agresívne. Rovnako ľuďom radia, aby sa nesnažili zviera vyhnať.

„Voľakedy sa tak hovorilo, že keď ideš poľovať na medveďa, upovedom o tom lekára, a keď ideš poľovať na kanca, upovedom o tom hrobára. Ten diviak má obrovskú silu, ak má už vyvinuté kly. Ak je to dospelý diviak, tak dokáže spôsobiť strašné rany,“ povedal pre portál hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák.

