VIDEO Za poľovníkom na posede vyliezol medveď! Prežil vďaka tomuto triku

Incident, ku ktorému došlo 19. októbra, sa začal celkom nevinne tým, že 25-ročný Dalton Roach sledoval, ako medveď predchádza okolo lesov v okrese Trempealeau, kde lovil jelene. Mladík sedel na strome, takmer šesť metrov nad zemou, odkiaľ nakrútil svoje prvé stretnutie s medveďom čiernym na svoj mobilný telefón. Myslel si, že hore na posede je v bezpečí.

Labu mi položil na lono

Neskôr sa ale medveď presunul priamo pod strom, na ktorom sedel Roach. V tom momente prestal nakrúcať a začal zvažovať svoje možnosti. "Pomyslel som si: ‚Dobre, je čas odložiť telefón. Chcem mať teraz voľné ruky,‘" spomína si. Vtedy začul škrabot a s hrôzou si uvedomil, že medveď lezie za ním. "Ďalšia vec, ktorú viem, je, že som ho počul hneď za sebou a cítil som, ako mi dýcha na chrbát. Potom som pocítil labu na svojom lone. Jednoducho tam nechal položenú labu, preto som nechcel robiť veľké pohyby a prinútiť ho pohnúť ňou," pokračuje.

Myslel som si, že toto je môj koniec

Keď Dalton ucítil, ako sa mu sťahuje maskovacie oblečenie dolu, uvedomil si, že ho medveď hryzie a rozhodol sa, že je čas začať konať. "Práve vtedy, keď som si pomyslel, že toto môže byť môj koniec, som sa rozhodol, že bude lepšie aspoň sa pokúsiť urobiť niečo, aby som sa z tejto situácie dostal." Rozhodol sa švihať lakťami doširoka, aby si vydobyl priestor, takže stál čelom k šelme. Následne sa napol a zväčšil, ako len mohol a začal kričať. Ide o pomerne častú radu pri strete s medveďom. Ten napokon ustúpil a spadol zo stromu. Zatiaľ čo stále pobehoval naokolo, Roach zatelefonoval kamarátovi a povedal mu o svojej nepríjemnej situácii. Mal pripravený luk v prípade, že by sa medveď vrátil späť na strom. Našťastie toho mal už dosť a nakoniec sa zatúlal opačným smerom, ako bolo zaparkované Roachovo auto.

Keď medveď zmizol z dohľadu, mladík si odopol bezpečnostný postroj, zliezol dolu a zamieril k svojmu vozidlu. Hladinu adrenalínu v tele mal stále zvýšenú, takže si vôbec neuvedomoval svoje poranenia. Napriek tomu sa po porade so svojou manželkou Sarah rozhodol, že by bolo múdre nechať sa vyšetriť v nemocnici. Tam mu lekár vyčistil uhryznutie fyziologickým roztokom, predpísal mu antibiotiká a dal injekciu proti tetanu.

"Mám veľké šťastie, že to nie je nejaké veľké škaredé uhryznutie, kedy by som prišiel o polovicu chrbta, a že som stále tu a dnes o tom môžem hovoriť," vyhlásil Dalton s tým, že verí, že medveď, ktorý ho pohrýzol, bol skôr zvedavý ako zúrivý. Vraj so sebou nikdy nenosil prostriedok proti medveďom. Táto skúsenosť ho podľa vlastných slov od lovu neodradí. "Stále mám v pláne loviť ako obvykle. Úprimne, nebojím sa toho, že by som sa mal vrátiť späť do lesa. Bola to veľmi vzácna situácia a som rád, že som v poriadku. Ale stále sa teším, že sa dostanem späť do lesa," dodal.