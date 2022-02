Nebudete veriť vlastným očiam: VIDEO Diviačia rodinka na prechádzke po Bratislave! Ostrý apel starostky

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Polícia - Bratislavský kraj

BRATISLAVA – Ak sa bojíte chodiť do lesa kvôli voľne žijúcej zvery, vedzte, že na to aby ste nejaké to divoké zviera nechcene stretli, nemusíte vôbec ísť do prírody. Úplne vám stačí, ak sa v Bratislave postavíte na zastávku MHD. Namiesto električky sa tam totiž môžete dočkať aj stáda diviakov.