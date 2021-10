Koalíciu rozdeľujú nemocnice: Svrček kritizuje Lengvarského, Cigánikovej sa nepáčia výroky kollárovcov

Bittó Cigániková namieta, že nepočula od Sme rodina výhrady, až kým šéf hnutia Boris Kollár v regióne nevyhlásil, že reformu nepodporí. Obaja sa však v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť zhodli, že núdzový stav aktuálne nie je namieste.

Svrček v súvislosti s reformou nemocníc pripomenul, že vláda sa vo svojom programe zaviazala robiť všetko pre zamedzenie odlevu ľudí z regiónov a ich rozvoj. Tvrdí, že reformy nie sú riadne dokomunikované s partnermi, ani zdravotníkmi a nemocnicami. Doteraz podľa jeho slov Sme rodina nedostalo vyjadrenie od ministra Lengvarského o tom, či s ich poslancami niekto príde komunikovať a poskytnúť im informácie.

Cigániková tvrdí, že reformu podporujú odborníci

Bittó Cigániková tvrdí, že reformu podporujú odborníci a že rezort komunikuje s regiónmi i nemocnicami. Deklarovala, že ani jedna nemocnica sa nezruší a zmeny sa dotknú len niektorých oddelení. Ak niekto plánuje vážnu operáciu, radšej ju podľa nej podstúpi ďalej od bydliska, kde má nemocnica špičkový tím a vybavenie, a následne sa presunie bližšie. Súčasnú situáciu s pooperačnou starostlivosťou považuje za slabú práve pre nedostatok lôžok, čo má riešiť reforma. Odmieta, že by sa mali predĺžiť čakacie lehoty. Vyhlásenia Sme rodina ani opozície nepovažuje za šťastné, hovorí o strašení ľudí. Zdôraznila, že žiadna mapa optimalizácie siete nemocníc ešte nie je.

Nezaradený poslanec Richard Raši tvrdí, že reforma počíta so zrušením 38 percent akútnych lôžok a že ju kritizujú aj odborníci. Podľa jeho slov sa pripravovala od zeleného stola a nie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a regiónmi. Podotkol, že pri zmenách treba myslieť na dostupnosť oddelení pre ľudí, zamestnanosť aj ďalšie aspekty. Trvá na tom, že reforma z čias vlády Petra Pellegriniho bola odlišná.

Beluský vidí problém v komunikácii

Martin Beluský (ĽSNS) podčiarkol, že rovnako dôležitý ako reforma je spôsob, akým je komunikovaná. Ak to nemajú medzi sebou vydiskutované koaliční partneri, nevie, ako chcú o tom presvedčiť ľudí. Všetko mali podľa neho riadne dotiahnuť za zatvorenými dverami, a až potom komunikovať. ĽSNS podľa jeho slov potrebuje podklady na to, aby sa k reforme vyjadrila.

V súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu sa Cigániková a Svrček sa zhodujú, že rezorty ich strán by uvítali viac peňazí, no chápu snahu znižovať deficit verejných financií. Raši rozpočet kritizoval, ak sa neupraví oblasť pre zdravotníctvo, plánuje predložiť pozmeňujúci návrh na navýšenie z rezervy vlády. Beluský poukázal na to, že aktuálne treba vyriešiť veľa problémov, čo bude bolieť veľa ľudí. Podobne ako Raši pripomenul, že z Európskej únie k nám pritečie veľký balík peňazí v rámci plánu obnovy a treba to využiť.