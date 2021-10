Najnovší PRIESKUM! Matovičovo OĽaNO kleslo pod 10 percent: Kollár rastie, voľby by vyhral Pellegrini

BRATISLAVA – Situácia sa naďalej zhoršuje, spoločnosť sa stále viac polarizuje a politici tomu nijak nepomáhajú. Ba naopak, niekedy sa zdá, akoby ešte viac prilievali olej do ohňa. Hovorí sa, že verejnosť dajú politikom vysvedčenie za ich prácu v parlamentných voľbách. Ako by dopadli, keby sa mali konať v tomto období?

Prieskum, ktorý pre televíziu Joj robila agentúra AKO, má mimoriadne zaujímavé výsledky. Do parlamentu by sa dostalo celkom osem strán a hnutí.

Zdroj: AKO Voľby by v tomto období vyhrala strana Hlas-SD Petra Pellegriniho, ktorá by získala 18,2 percenta. Pellegriniho strana postupne klesá, odkedy ju ministerstvo vnútra zaregistrovalo ako stranu, mali preferencie nad 24 percent. Postupne ich preferencie začali klesali. Napríklad, v poslednom prieskume by mali 18,8 percenta, v polovici augusta to bolo takmer 20 percent, na začiatku prázdnin takmer 21 percent. Napríklad, rok od parlamentných volieb by Hlas volila až štvrtina respondentov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ako druhá by v najnovšom prieskume skončila v súčasnosti koaličná strana SaS Richarda Sulíka, ktorá by získala 14,5 percenta. Tesne za ňou by skončil Smer-SD Roberta Fica s 13,8 percentami. Následne, tesne pod desiatimi percentami, by skončila ďalšia koaličná strana OĽaNO Igora Matoviča s 9,2 percentami. Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko s 8,6 percentami, Sme rodina Borisa Kollára so 7,4 percentami, KDH s takmer šiestimi percentami a na záver Republika bývalého Kotlebovca Milana Uhríka s presne piatimi percentami.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Hranicu zvoliteľnosti by neprekročila maďarská koalícia Aliancia – Szövetség, SNS Andreja Danka, ale aj súčasná opozičná strana Kotlebovci-ĽSNS. Práve tí sa už niekoľko rokov držali stabilne na úrovni tesne pod desiatimi percentami, po odchode viacerých významných tvárí, ktoré si vytvorili vlastnú stranu, začali ich preferencie postupne klesať. Tesne nad dvomi percentami by skončila aj v súčasnosti najmenšia koaličná strana Za ľudí. Dobrá voľba Tomáša Druckera by získala 1,8 percenta, Spolu-Občianska demokracia 1,2 percenta. Pod jedným percentom by skončila strana Socialisti.sk, Maďarské fórum, KSS zhodne po pol percentu, následne Slovenské hnutie obrody a Slovenský PATRIOT by získali po 0,2 percente.

Zdroj: Getty Images

Čo sa týka mandátov, tých by najviac získala víťazná strana Hlas-SD – konkrétne by išlo o 33 kresiel, SaS by mala 26 kresiel, Smer-SD 25 kresiel, OĽaNO 17 kresiel, Progresívne Slovensko 16 kresiel, Sme rodina 13 kresiel, KDH 11 kresiel a Republika 9 kresiel. Súčasná koalícia by tak nevznikla – ak by sa totiž spojilo OĽaNO s SaS a Sme rodina, mali by 56 kresiel, na väčšinovú vládu je potrebných aspoň 76. Aj keď by do partie prizvali aj KDH, stále by mali málo mandátov na to, aby boli v prevahe – a to 67. Museli by sa tak spojiť aj s Progresívnym Slovenskom, kedy by mali 83 mandátov.

Ak by sa spojila súčasná opozícia (Hlas-SD, Smer-SD a Republika) s koaličným Sme rodina, mali by 80 mandátov, z čoho by rovnako zložili vládu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Čo sa týka vekovej štruktúry, tak mladí od 18 do 33 rokov by volili najmä súčasnú koaličnú stranu SaS – a to až vo viac ako 16 percentách. Nasledovala by strana Progresívne Slovensko (9,1 percenta), Sme rodina (8,7 percenta), či Hlas-SD (7,9 percenta). Najväčší podiel odpovedí však majú možnosti Neviem a nešiel by som voliť – a to 15 a 16,5 percenta – spolu tak viac ako tretina respondentov.

Vo veku od 34 do 49 rokov by rovnako vyhrala strana SaS – a to s 10 percentami. Nasledoval by Hlas-SD (9,1%), Smer-SD (7,1%), či Republika (6,8 percenta). Rovnako, ako v predchádzajúcej skupine, aj tu by najväčšie zastúpenie mali možnosť Neviem a nešiel by som voliť – 14,5 a 1,2 percenta.

Zdroj: noviny.sk / AKO

V prípade starších ľudí sa poradie začína meniť – v prípade 50-65 rokov by až 16,6 percenta volilo stranu Smer-SD, nasledoval by Smer (12%), Aliancia (6,6%), SaS (5,8%) či OĽaNO (5,4 percenta). Vysoký podiel majú aj odpovede neviem a nešiel by som voliť – 16,6 a 15,4 percenta.

Pri senioroch vo veku 66 a viac by poradie bolo veľmi podobne – vyhral by Smer s 15,7 percentami, nasledoval by Smer s 14,7 percentami, OĽaNO s 9,4 percentami, či KDH s 5,8 percentami. Až 20 percent by voliť nešlo a 12,6 percenta opýtach nevedelo na otázku odpovedať.

Zdroj: noviny.sk / AKO

Z hľadiska krajov by v Banskobystrickom kraji vyhrala strana Smer s 11,1 percentami, koaličné strany by získali 6,8 percenta (zhodne pre SaS a OĽaNO), 4,3% (Sme rodina) a Za ľudí (1,7 percenta. Zhodne po takmer 19 percent respondentov by nešlo voliť, prípadne nevedelo na otázku odpoveď.

V Žilinskom kraji by opäť vyhral Smer, a to s 15,5 percentami, za nimi by skončila SaS (takmer 11 percent), Smer-SD (10,1%), či KDH (6,2 percenta).

Zdroj: noviny.sk / AKO

V Bratislavskom kraji by až 23,6 percenta volilo SaS, následne Progresívne Slovensko (13%) či Hlas (6,5 percenta). Až 15,4 percenta by voliť nešlo.

V Trnavskom kraji by svoj hlas dalo najviac respondentov strane Smer, a to v 10,1 percenta opýtaných, nasledovalo by OĽaNO, Hlas-SD a Sme rodina (zhodne po 7,1 percente) či SaS a Progresívne Slovensko (zhodne po 5,1 percente). Až 17,2 percenta respondentov by voliť nešlo.

Zdroj: noviny.sk / AKO

V Nitrianskom kraji by vyhral Hlas so 14 percentami, nasledovala by Aliancia, strana Smer (8,5%) či SaS (7,8%).

V Trenčianskom kraji by najviac ľudí volilo Smer-SD a Hlas-SD (zhodne po 13,4 percentách), následne SaS (takmer 9 percent), Progresívne Slovensko (8 percent). Až 13,4 percenta voličov by voliť nešlo.

Zdroj: noviny.sk / AKO

Na východe Slovenska by najviac respondentov volilo stranu Hlas – v prípade Prešovského kraja by to bolo 13,6 percenta, v Košickom 13,2 percenta. V Košickom by následne skončilo SaS (8,8 percenta), Smer-SD s 8,2 percentami, či OĽaNO a Republika (zhodne po 6,8 percent). V Košickom kraji by to bolo 10,4 percenta pre OĽaNO, 9 percent re Smer-SD, ši 6,3 percenta zhodne pre Sme rodina a KDH. Na východe by až takmer 18 percent ľudí nešlo voliť.

Z hľadiska vzdelania vznikli rovnako pozoruhodné výsledky – v prípade dokončenie základnej školy či učňovky bez maturity by až 16 percent volilo stranu Hlas, následne Smer (9 percent), OĽaNO (6,8 percenta), či Sme rodina (6 percent).

Zdroj: noviny.sk / AKO

Ak respondenti dosiahli vyššie vzdelanie – napríklad strednú školu s maturitou, by víťazi boli až dvaja – a to Smer-SD a SaS (zhodne po 11 percent), následne by skončili Hlas (9,9 percenta), OĽaNO (6,5%) a Progresívne Slovensko (5,8%).

V prípade vysokoškolákov by až takmer 18 percent volilo SaS, následne Progresívne Slovensko (10 percent), Hlas (8,2%) a KDH (6,4%).

Zdroj: noviny.sk / AKO

Zdroj: noviny.sk / AKO

V prípade pohlaví by súboj bol vyrovnaný – kým muži by volili Hlas v 11,2 percentách, ženy by tak spravili v 12,7 percentách. Muži by následne hodili hlas aj SaS (10,2%), Smeru-SD (8,7%), Progresívnemu Slovensku (6,4%), či Republike (5,4 %). U žien by to poradie boli trochu pozmenené – druhý by skončil Smer (9,4%), SaS (9,1%), OĽaNO (7,9%) a Sme rodina (5,4%).

Zdroj: noviny.sk / AKO

Agentúra AKO spravila telefonický prieskum na vzorke tisíc ľudí nad 18 rokov na celom Slovensku. V termíne 4.10.2021 do 7.10.2021.