VIDEO Politické spojenie roka! Hlina podal ruku Druckerovi: Hovoria o takzvanej vianočnej dohode

NAŽIVO Tlačová konferencia Alojza Hlinu a Tomáša Druckera:

Spojenie Druckera s Hlinom neberie šokujúco hádam nikto, kto sleduje politické dianie minimálne od volieb v roku 2020, kedy sa Hlina a Drucker začali potajomky stretávať a diskutovali o možnom spojení síl. V istom momente dokonca chceli dokonca formou protestu proti avizovaným vládnym novinám vytvoriť tie vlastné - antivládne.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Potenciál je nulový a podpora slabá, Matovič je vraj ako vírus

Podpora súčasnej vlády je podľa Druckera sotva tretina a potenciál tejto vlády je nulový. "Potenciál magistra Matoviča, prirovnal by som to k vírusu, ktorý aktívne rozkladá štát. Obnova OĽaNO nenastane, pokiaľ tam bude Matovič. Heger zrejme OĽaNO neprevezme. Borisa Kollára vnímame tak, že doteraz nepresadil nič konkrétne a ani nepostavil nič konkrétne a dnes ani netají, že sa pozerá po novej koalícii. Fakt číslo štyri je, že pokiaľ Hlas-SD neskrachuje kvôli svojej minulosti, bude relevantnou stranou v budúcej vláde. Je to proste fakt," uzavrel Drucker.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Najväčším politickým rizikom je, že vládu chaosu by nahradila vláda Smeru a faišstov a k ním by sa pridal Hlas. To by bol problém. V takej koalícii by tvrdili muziku strany ako Smer a kotlebovci. To je desivý fakt," doplnil Druckera Hlina. Hlina je podľa vlastný slov pripravený byť upevnený v stredopravom priestore. "Našim hlavným cieľom je a bude, aby na Slovensku bol možný vznik vlády, ktorá by nepotrebovala persony ako Igor Matovič a Robert Fico," dodal Hlina.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prišli s novým názvom hnutia, pôsobiť budú ako jedna strana

Drucker nakoniec oznámil podpis Dobrej voľby a konzervatívcov okolo Alojza Hlinu. Dobrá voľba a Umiernení je novým názvom tohto zoskupenia. Nepôjde však o koalíciu, ale jednu stranu s takto upraveným názvom. Drucker doplnil, že pre neho je prirodzené, že ako exminister zdravotníctva sa budú v zoskupení venovať primárne zdravotníctvu. Hlina má zase v cieli dostatočné odškodnenie podnikateľov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mali k sebe blízko

"Myslím si, že máme blízko aj po názorovej stránke. Máme aj témy, na ktoré môžeme rozprávať, debatovali sme aj o spolupráci. Hodnotíme aj aktuálnu situáciu. Uvidíme, kam to pôjde," povedal pre Topky ešte v máji minulého roka predseda Drucker, ktorý, rovnako ako Hlina, možnú budúcu spoluprácu nepoprel.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Hlina dokonca skúšal Druckera pritiahnuť k ním

Hlina sa zase vyjadroval štýlom, že "s niekym sa spájať treba". Situácia dokonca ešte počas minulého roka vyzerala aj úplne opačne. "Viem si predstaviť veľa vecí. Nespojiť sa dokáže každý. Spolupracovať treba. Otázka na mieste je možno skôr - s kým spolupracovať? Položartom poviem, že som ho lanáril do KDH alebo aj na spoluprácu s KDH a uvidíme ako to dopadne," dodal vtedy ešte predseda KDH Hlina, ktorý neskôr z tejto strany odišiel.

Práve počas dnešného tlačového brífingu nám dokázali, že túto dohodu zrejme dotiahli do konca.

Zdroj: Topky