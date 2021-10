NOVÝ PRIESKUM Najsilnejší je Pellegriniho Hlas-SD, nasleduje ho Smer-SD! Do parlamentu by išlo 9 strán

Víťaz volieb z roku 2020, strana OĽaNO, má aktuálne podporu 8,4 % voličov. Nasleduje mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko so 6,9 % hlasov. Do parlamentu by sa dostala aj Sme rodina, ktorej by hlasy odovzdalo 6,3 %, KDH so 6,1 %, Republika s 5,5 % hlasov a nová spojená maďarská strana Aliancia-Szövetség, ktorú by volilo 5,2 % voličov.

Ukázal to prieskum, ktorý pre TV Markíza, zrealizovala agentúra Focus od 20. do 27. októbra na vzorke 1009 respondentov.

Zdroj: Agentúra Focus

V parlamente by to vyzeralo tak, že Hlas-SD by mal 34 kresiel, Smer-SD 27, SaS 21, OĽaNO 15, Progresívne Slovensko 12, Sme rodina 11 rovnako ako KDH, Republika by mala 10 a Aliancia – Szövetség 9 kresiel.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že 17,6 percenta respondentov by nešlo voliť a 15,5 percenta odpovedalo, že nevie.