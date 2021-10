Rada by chcela cyklickú širokú diskusiu odborníkov: Manažment sa tým zaoberá

BRATISLAVA - Do programu RTVS by sa mala dostať cyklická široká diskusia odborníkov, ktorá by podrobne analyzovala závažné celospoločenské témy. Členovia Rady RTVS to vyjadrili na štvrtkovom rokovaní orgánu dohľadu verejnoprávneho média. Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník radu ubezpečil, že manažment sa touto myšlienkou intenzívne zaoberá.

Predseda Rady RTVS Igor Gallo pripomenul, že otázka kreovania takejto širokej odbornej diskusie vo vysielaní RTVS sa neobjavila prvýkrát. "Naďalej cítime, že by bolo vhodné vytvoriť takúto reláciu, kde by sa diskutovalo v širšom kruhu so širokospektrálnym vnímaním témy,“ uviedol.

Pridal sa aj člen rady Jozef Chudík, ktorý uznáva, že spravodajstvo sa snaží flexibilne venovať témam i so zastúpením odborníkov, chýba mu však program, ktorý by dokázal odborne a na jednom mieste „rozobrať“ dôležitú spoločenskú tému. "Teraz tu máme napríklad rozpočet, bolo by potrebné povedať odborníkmi bez politikov, čo z neho vyplýva, čo ho ovplyvňuje, aký má dosah, čo môžu znamenať riziká, ktoré s ním súvisia,“ uviedol.

Ďalší člen rady Ján Balaščák si myslí, že by v tejto súvislosti bolo potrebné zamyslieť sa nad systémovou podporou sekcie spravodajstva a publicistiky, keďže nová cyklická relácia potrebuje zázemie i tvorivý tím. "Skutočne je to otázka nielen rozšírenia redaktorského tímu, ale i nastavenia podmienok, štúdia a aj správneho vysielacieho času, to sa nedá urobiť len tak. A samozrejme, na nový projekt potrebujeme i zdroje,“ upozornil Rezník. "Môžem vás ubezpečiť, že sami cítime potrebu vytvoriť takúto platformu, intenzívne sa tým zaoberáme," dodal šéf RTVS.