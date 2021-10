So Zemanom to po voľbách vyzerá bledo: Odborníci predikujú, čo sa stane, ak príde k najhoršiemu

BRATISLAVA/PRAHA - České parlamentné voľby priniesli na tamojšej politickej mape pomerne veľké prekvapenie a po rokoch to zrejme vyzerá tak, že Andrej Babiš príde o premierské kreslo a vystrieda ho veľmi pravdepodobne Petr Fiala. Ešte predtým však český prezident Miloš Zeman absolovoval stretnutie so samotným Babišom, po ktorom bol však odvezený do nemocnice, kde je hospitalizovaný. Situácia okolo zdravotného stavu hlavy štátu vyzerá pomerne vážne a nateraz nie je isté, či sa nestane to najhoršie.

Preto sme oslovili politológov, aby nám v prípade hypotetického úmrtia prezidenta nasvetlili situáciu o tom, čo sa bude diať, ak by sa to nedajbože udialo práve teraz uprostred veľkých rokovaní o novej vláde a tú by tým pádom nemal na pár dní ani kto vymenovať.

Prezidenta Zemana po rokovaní s lídrom ANO Andrejom Babišom odviezla záchranka do nemocnice, kde je v stabilizovanom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti a podľa niektorých svedectiev je dokonca v bezvedomí, čo značne komplikuje situáciu ohľadom vymenovania novej vlády po voľbách. Nie je isté, dokedy bude Zeman v takomto stave a či po návrate z nemocnice bude môcť okamžite pristúpiť k rokovaniam, a preto sme oslovili odborníkov v tejto politologickej oblasti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Môže zasiahnuť parlament a jeho obidve komory

Na otázky odpovedal český politológ, doktor Ladislav Mrklas z katedry politologie a medzinárodných vzťahov vysokej školy Cevro Institut.

"​Pre prípad dočasnej indispozície je tu možnosť prijať v obidvoch komorách parlamentu uznesenie, ktorým sa prezidentské právomoci rozdelia medzi ďalších, najvyšších ústavných činiteľov. V prípade smrti by sa konali prezidentské voľby. Do tej doby by právomoci prešli čiastočne na predsedu parlamentu, čiastočne na predsedu Senátu a určitú časť by získal aj premiér," odpovedá odborník Mrklas.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Poverenie zrejme dostane najskôr Babiš

Zaujímalo nás aj to, prečo sa Babiš stretol s prezidentom napriek tomu, že voľby vyhrala koalícia SPOLU, aj keď o mandát má viac práve ANO. "​Dobré vzťahy premiéra Babiša a prezidenta Zemana sú známou vecou. Povolebné stretnutie mali vopred naplánované. Odmietnuť rokovanie s Petrom Fialom ako predstaviteľom celkom jednoznačnej väčšiny v novom parlamente by prezident odmietať nemal. To mu ale nezabráni v tom, aby (ak bude chcieť) poveril zostavením vlády najskôr Andreja Babiša. Aj z titulu, že ANO získalo o mandát viac, ako koalícia Spolu," myslí si politológ.

Na stole je otázka ako bude vznikať nová vláda v prípade, ak nebude môcť pre vážne zdravotné dôvody rozhodovať a zasahovať hlava štátu. "Nechcem a nebudem špekulovať o zdravotnom stave prezidenta Zemana. Právomoc vymenovať premiéra a na jeho návrh ministrov ale v prípade akejkoľvek dočasnej aj trvalej indispozície hlavy štátu prechádza na predsedu parlamentu. Nový parlament sa musí zísť najneskôr 30 dní po voľbách, teda na začiatku novembra, na svojej ustanovujúcej schôdzi," vysvetľuje Mrklas.

Koalícia Spolu a Piráti+STAN zrejme už rokuje

Na tejto schôdzi bude podľa jeho slov zvolený aj jej nový predseda a následne končiaca vláda podáva demisiu. "Týmto sa otvára cesta ku vymenovaniu novej vlády. Rokovania o novej vláde celkom určite začnú prebiehať ešte skôr. Zrejme už aj bežia. Je veľmi pravdepodobné, že koalícia Spolu a koalícia Pirátov a STAN bude mať do mesiaca pripravenú dohodu. A budú už len čakať na formálne kroky," uzavrel český politológ Mrklas.

Určite na to myslí aj ústava, tvrdí ďalší odborník

Ústava Českej republiky aj podľa slovenského politológa Radoslava Štefančíka určite myslí na moment, keď prezident nie je schopný vykonávať svoj úrad.

Zdroj: archív R.Š.

Mal by sa stretnúť aj s Fialom, myslí si analytik

Štefančík si zobral na zreteľ aj stretnutie Babiša so Zemanom. "To stretnutie malo byť dohovorené, zrejme to nechcel rušiť. Zeman sa s Babišom môže stretnúť aj s ako odchádzajúcim predsedom vlády. Bolo by však na mieste stretnúť sa s víťazom volieb a dohodnúť si ďalší postup," pripúšťa Štefančík.

"Česká republika je parlamentnou demokraciou, hoci s prezidentom so silnou mierou legitimity, ktorá mu prináleží z titulu priamej voľby. Nemali by sme však predbiehať a spoliehať sa na to, že Zeman je síce fyzicky nevládny, ale v hlave mu nejaký ten zmysel pre parlamentnú demokraciu, v ktorej sa rešpektujú výsledky volieb, stále ostal. Ak však bude Zeman robiť obštrukcie, Česi (ale aj Slováci) by mali zmeniť ústavu a posunúť právomoc zvoliť šéfa vlády do rúk parlamentu, presne tak, ako to kedysi urobili Nemci, ktorí s podobnou deľbou moci mali nekalé skúsenosti ešte z obdobia Weimarskej republiky," prirovnal terajšiu situáciu Štefančík.