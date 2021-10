Kollár o odchode, ostatní o riešeniach: Drsné slová odborníkov! Je to agresívny boj o voliča, o KOALÍCIU mu nejde

Spory v koalícii ešte stále nevyriešili. Skôr naopak. Čo týždeň, to ďalší problém alebo ďalšie emotívne vyhlásenie. Inak tomu nebolo ani včera. Líder hnutia Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár uviedol, že nepodporí ani jednu z chystaných reforiem svojich koaličných partnerov. Ani keby ho to malo stáť odchod z koalície.

Keď nás za to chcú vyhodiť, pokojne

Hnutie Sme rodina nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe, a to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície. V pondelok to uviedol predseda hnutia a zároveň predseda parlamentu na brífingu vo Vranove nad Topľou po stretnutí v tamojšej nemocnici.

"Keď nás chcú za to vyhodiť, pokojne, ja odídem," povedal Kollár. Poukázal na programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí o podpore vyľudňovaných regiónov. "Ja nevidím horší krok, ako vyľudniť tieto regióny cez rušenie súdov, cez rušenie nemocníc. Veď toto sú najväčší zamestnávatelia," pripomenul.

Ani na reformu súdov v podobe, v akej ju prezentuje rezort spravodlivosti, Sme rodina nevidí reálne dôvody. V prípade zlúčenia okresného súdu vo Vranove s humenským sa podľa Kollára nedá hovoriť o "popretŕhaní väzieb". Podľa Kollára dostali zase zamestnanci vranovského okresného súdu od Kolíkovej príkaz nekomunikovať s ním.

Rezort zdravotníctva verí, že nakoniec budú súhlasiť

Ministerstvo zdravotníctva bude o pripravovanej reforme nemocníc s koaličnými partnermi intenzívne komunikovať a vysvetľovať detaily. Verí, že po zistení všetkých detailov s ňou bude súhlasiť aj Sme rodina, uviedol rezort v súvislosti s vyjadrením Kollára. "Reforma z dielne ministerstva zdravotníctva je postavená ruka v ruke aj s reformou ambulantnej siete, ktorú vláda SR schválila, a nadväzuje na ňu reforma urgentnej zdravotnej starostlivosti," uviedol rezort.

Zároveň dodal, že v horizonte niekoľkých rokov má reforma pacientovi priniesť kvalitnú a adresnú zdravotnú starostlivosť, "teda viac zachránených životov a zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí". Zároveň má zdravotníckym pracovníkom priniesť kvalitnejšie podmienky na prácu.

Kolíková vidí priestor na dohodu so Sme rodina

Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková vidí priestor na dohodu s hnutím Sme rodina o podpore reformy novej súdnej mapy. Uviedla to na pondelkovej tlačovej konferencii. "Myslím si, že je tu priestor na to, aby sme sa dohodli," povedala ministerka. Dodala, že kým príde reformný materiál z medzirezortného pripomienkového konania na vládu, je čas, "aby sme sa o tom v rámci koalície aj s partnerom Sme rodina rozprávali".

Kollár kritizoval aj plánované zlúčenie súdu vo Vranove nad Topľou s Humenným. "Povedala som, že si ho viem ponechať ako pracovisko. Som otvorená rozprávať sa o tom," doplnila. Pripustila, že pôvodná úvaha bola spojiť súd vo Vranove so Svidníkom. "Bolo tu množstvo kritiky a nie politického tlaku, že je lepšie spájať Bardejov so Svidníkom," podotkla s tým, že napokon vyšlo ako najlepšie riešenie spojiť vranovský súd s humenským. Odmietla súvis plánovaného spájania obvodov súdov s realitným biznisom s nehnuteľnosťami.

Reforma súdnictva

Ministerka zdôraznila, že v rámci navrhovanej reformy súdnej mapy rieši primárne dostupnosť spravodlivosti. Tvrdí, že ľudia chodia na súd raz alebo dvakrát za život a v prípade, že budú rozhodnutia rýchlejšie a spravodlivejšie, mohli by byť ochotní dlhšie cestovať. Zopakovala, že vytvorenie väčších obvodov súdov by malo priniesť väčšiu špecializáciu sudcov, a tým aj tlak na rýchlosť i vyššiu kvalitu rozhodovania.

Reforma súdnej mapy predpokladá reorganizáciu krajských a okresných súdov i vznik mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Počet obvodov okresných súdov sa má znížiť z 54 na 30. Tiež počíta so vznikom troch správnych súdov.

Vyhrážky o odchode z koalície strácajú pôsobivosť

Vyhrážky hnutia Sme rodina o odchode z koalície vníma šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík ako niečo, čo sa veľmi často opakuje a stráca pôsobivosť a účinok. Dúfa, že výhrady predsedu Sme rodina a parlamentu Borisa Kollára k súdnej mape a reforme nemocníc nie sú "lacný populizmus". "Už to je tak, že jedným uchom dnu a druhým von," skonštatoval Sulík na pondelkovej tlačovej konferencii k otázke, ako vníma vyhrážky Kollára o odchode z vlády.

"Neviem, aké dôvody Borisa Kollára k tomu viedli. Nechcem o nich ani špekulovať, chcem dúfať, že to nie je lacný populizmus, narýchlo sa niekomu zapáčiť," doplnil s tým, že také vyjadrenia nezachytil na koaličnej rade. "Zachytil som výhrady, rátal som s tým, že bude diskutovať s ministerkou Máriou Kolíkovou, ale to, že nepodporím a bodka, počujem prvýkrát," povedal Sulík k téme súdnej mapy.

Stratifikáciu nemocníc považuje Sulík za dôležitú. "Na vláde to prešlo proti hlasom ministrov Sme rodina, viem si presne tento istý model predstaviť v NR SR, pokiaľ oni budú len proti, nebudú to vetovať, prehlasujeme to bez nich, máme na to dostatok hlasov," skonštatoval šéf SaS.

Vyhrážky o odchode z koalície nepovažujeme za šťastné

Hnutie OĽaNO nepovažuje za šťastné vyhrážať sa odchodom z koalície v situáciách, keď má prebiehať racionálna a odborná debata o reformných opatreniach plynúcich aj z programového vyhlásenia vlády (PVV). "Minister zdravotníctva jasne povedal, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude, a preto nerozumieme, prečo na túto opozičnú hru Boris Kollár pristúpil. Nepovažujeme za šťastné vyhrážať sa odchodom z koalície v situáciách, keď má prebiehať racionálna a odborná debata o reformných opatreniach, ktoré vyplývajú z vládneho programu a plánu obnovy," reagovalo OĽaNO.

Za normálny princíp koaličnej spolupráce hnutie považuje schopnosť diskutovať s partnermi a hľadať spoločné riešenia. "Pokiaľ všetkým úprimne záleží na tom, aby ľudia nečakali celé roky na rozsudky, respektíve aby mali čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť," dodalo OĽaNO.

Kollárovi nejde o budúcnosť koalície

Podľa politológa Radoslava Štefančíka Borisovi Kollárovi nejde o budúcnosť koalície, ale iba jeho politickej strany. "Preto takýmto lacným populizmom naháňa voličov. Kollár sa bojí nespokojného voliča, preto jeho on a jeho strana nikdy neprídu s reformným návrhom, ktorý by posunul krajinu smerom dopredu," skonštatoval na margo Kollárovým vyjadrení.



Či Kolíková, alebo Lengvarský presvedčia Kollára, to nie je zatiaľ jasné. "Márii Kollíkovej ide o reformu, Kollárovi o to, aby nestratil voličov. Nerozmýšľa nad tým, či reforma bude mať pozitívny vplyv na fungovanie slovenského súdnictva," povedal Štefančík. Ak by však z koalície predsa len odišiel, zvyšne tri koaličné strany by vo vláde pokračovať nezvládli. "Ak by sa k nim pridal Miroslav Kollár, šéf strany Spolu, tak mala vládna väčšina síce väčšinu v parlamente, ale táto väčšina by bola neskutočne krehká. Takže by bola len otázka času, kedy sa vládna koalícia rozpadne definitívne. Heger potrebuje vo vláde aj Sme rodina, inak si môžu strihať meter," dodal.

Ide o boj o voliča

Podľa politológa Michala Cirnera ide v prvom rade o boj o voliča. "A túto hru hrá pán Kollár agresívne, pretože veľa neriskuje. Reálne sa nikomu nechce Kollára a jeho hnutie Sme rodina vypudiť z koalície, pretože by to takmer isto znamenalo predčasné voľby. Keby im pohár trpezlivosti pretiekol a k vypudeniu z koalície by došlo, Kollár by ďalej mohol v parlamente hrať vlastné politické hry o podpore vlády alebo o podpore predčasných volieb," skonštatoval Cirner.

"Ich vydieračský potenciál by bol ešte väčší. Zdá sa, že Kollár ráta skôr či neskôr s predčasnými voľbami, a preto sa necíti byť až taký pripútaný k vlastnej koalícii," dodal na margo jeho vyhlásenia. Presvedčia ministri Kollára a jeho hnutie? "To je druhá záležitosť, že Kollár a jeho hnutie mediálne koaličných kolegov a ich plány "zotrú" verejnými vyhláseniami a opäť môžu vydierať koalíciu a žiadať "protislužby" od koaličných partnerov v podobe podpory a realizovania zámerov hnutia Sme rodina," myslí si.

Vláda má problém aj teraz, nie to ešte bez Kollára. "Oni majú problém vládnuť aj teraz, keď majú takmer ústavnú väčšinu. Ako by vládli menšinovo alebo s tesnou väčšinou s Kollárom, Ficom, Pellegrinim a Kotlebovcami a exkotlebovcami v opozícii, to je ťažko predstaviteľné," dodal politológ.