TO sa len tak často nevidí: VIDEO Nočnú oblohu na východe Slovenska rozžiaril výnimočný úkaz

CHMIŇANY – Mal mimoriadné štastie! Reč je o obyvateľovi obce Chmiňany v okrese Prešov, ktorému sa počas cesty do práce podarilo zachytiť mimoriadne jasný úkaz. Ide totiž o výnimočne jasný meteor. Šanca, že sa niečo také podarí zachytiť na video, je mimoriadne malá!

„Zachytený pád meteoritu kamerou v aute cestou do prace 6.10.21 pri obci Svinia,“ napísal Jaroslav na sociálnej sieti pod krátke video. Na ňom spočiatku je vidieť nočnú oblohu a rozsvietené pouličné lampy – Jaroslav totiž cestoval do práce v skorých ranných hodinách – a to krátko po 5:30.

Jaroslav býva v obci Chmiňany v okrese Prešov, no meteor, či odborne bolid sa mu podarilo natočiť pri obci Svinia. Podľa portálu imeteo.sk je mimoriadne vzácne, ak sa niekomu podarí zachytiť tento jav – nie ani tak z dôvodu, že by bol raritný, ale preto, lebo nik nevie, kedy sa tak stane a či sa tento jav podarí aj zachytiť.

Ako portál uvádza, bolid má v astronómii dve pomenovania – kým prvý hovorí o mimozemskom telese, ktoré dopadlo na zem, druhý hovorí o veľmi jasnom meteore podobajúcom sa na ohnivú guľu. Stopy – jasná žiara boli vidieť ešte niekoľko sekúnd po tom, ako sa meteor stratil. V tomto prípade však nie je jasné, či aj dopadol na zemský povrch, alebo nie.